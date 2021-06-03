Akbank’tan 3 Ötelemeli Belgesiz İmzasız Anında Kredi Kampanyası Başladı!

Covid-19 salgını boyunca birçok vatandaşımız ekonomik anlamda zorluklar yaşadı. Kamu ve özel bankalarda bu dönemde vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyor. Bir destek kredisi daha özel bankalardan biri olan Akbank’tan geldi. Akbank sunduğu özel faiz oranları ve uygun ödeme seçeneklerinin yanı sıra müşterilerine üç aya varan öteleme fırsatı da sunuyor. Böylece aldığını krediyi şimdi değil yaz sonunda ödemeye başlıyorsunuz. 3 ay boyunca kredinizi nasıl ödeyeceğini düşünmeden yazı rahat bir şekilde geçirebilirsiniz.

Kişiye özel ödeme planıyla da geri ödemelerinizi de rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Uygun ihtiyaç kredisi fırsatıyla ister tatilinizi ister düğününü yapın. Finansman desteğini dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Üstelik finansman desteğinden yararlanmak için Akbank müşterisi olmanıza da gerek yok. Banka müşterisi olmayan vatandaşlara da üç ay ertelemeli kredi kampanyasını sunmakta.

ŞİMDİ AL 3 AY SONRA ÖDEMEYE BAŞLA

İhtiyaç kredisine ihtiyacı olan vatandaşlarımız finansman desteğini hemen alabilirler. Ödemeye ise üç ay sonra başlıyorlar. Erteleme fırsatıyla da vatandaşlar kendilerini borç içinde bulmuyorlar. İşlerini düzene soktuktan sonra kendilerine özel hazırlanmış ödeme planlarıyla kredilerini geri ödeyebiliyorlar.

İhtiyaç kredisi için 36 ay vade sunan banka aynı zamanda esnek ödeme seçenekleri de sunuyor. Vatandaşlar ödemelerini artan/ azalan taksitlerin yanı sıra balon ödemeli, üç ayda bir ödemeli ya da değişken ödemeli şekilde yapabiliyor. Yine vatandaşlarımızın bütçelerine göre hazırlanmış değişken taksitli ödeme planları da mevcut. Vatandaşlarımız istedikleri ödeme planını hiçbir koşul olmadan seçebiliyor.

BELGESİZ İMZASIZ ANINDA KREDİ İMKANI

Akbank müşterisi olan vatandaşlarımız kredilerini bankaya gitmeden anında alabilirler. Akbank mobil uygulaması, Akbank internet şubesi ya da 444 25 25 numaralı Akbank telefon şubesinden banka müşterileri 100 bin Türk lirasına kadar olan finansmanlarını anında almak fırsatına sahipler. Üstelik belgesiz ve imzasız şekilde!

Akbank müşterisi olmayan vatandaşlarımızda diledikleri Akbank şubesinden finansmanlarını alabilirler. Banka müşterisi olmayan vatandaşların başvuru esnasında kimlik, gelir durumunu gösteren belge ve ikametgâh belgesini getirmeleri gerekiyor. İkametgâh belgesi yerine vatandaşlar son üç aya ait güncel fatura da getirebilirler.

Çalışan vatandaşların SGK hizmet dökümü/ SGK prim ödeme belgesinden birini, en son aya dair maaş bordrosu ya da maaşını gösteren iş yeri onaylı belgeyi getirmeleri gerekir. Kamu çalışanlarından ise çalışma belgesi ve gelir belgesi talep edilir. Emekli vatandaşların emekli maaşlarına dair banka hesap cüzdanlarını ve emekli tanıtım kartlarını getirmeleri yeterlidir. Serbest çalışan ve şirket ortaklarından da son yıla dair veri levhası, bilanço, gelir tablosu/ işletme hesap özeti, ticaret sicil gazetesi ya da oda kayıt belgesi istenir. Son olarak da menkul ve kira geliri elde edenler de faiz gelirini gösteren hesap cüzdanı/ kira kontratı talep edilir.

Krediden 18 yaşını dolummuş ve aylık geliri olan her Türkiye vatandaşı yararlanabilir. Kefilsiz ve teminatsız verilen kredi kampanyasında toplam vade 36 aydır. Faiz oranı ise aylık %1,67. Bankadan 100 bin Türk lirası finansman desteği alan vatandaşlar 36 ay vade için aylık 3 bin 925 lira taksit ödemesi yapmaları gerekir. 36 ay vade sonunda geri ödenen tutar ise 141 bin 854 Türk lirasıdır.