Akbank, Ziraat Bankası ve İş Bankası 18 Yaşında Olan Herkese 18 bin TL Kredi Ödeyecek! Bankadan yapılan açıklamada bu kredi, kredi notuna göre verilecek. Başvuru yapmak isteyenlerin bireysel müşteri olması yeterli olacak. Kampanya detaylarını paylaştılar...

Tam üç banka tarafından düzenlenmiş olan bu kampanyayla beraber herkese 18 bin TL’lik nakit kredi ödemesi sunulacak. Ayrıca gelir belgesi de gerekmiyor. TC vatandaşı ve reşit olmanız yeterlidir. Limit ise 36 ay vade biçiminde netlik kazanmıştır. Nakde gereksinimi olan kişiler adına başlatılan bu faydalı kampanya, 18 bin TL’ye değin kredi kullanabilecek kişiler için ilk taksitlerini doksan gün öteleme kolaylığını da sunmuştur.

Başvuru Nasıl Olacak?

İş Bankası’ndan başvuru yapmak isteyenler için İş Cep uygulaması hizmet görmektedir. Oradan başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası’ndan başvuru yapmak isteyenler ise bankayı ziyaret ederek ya da online olarak bu başvuruyu yapabilir. Bir de Akbank var. Akbank’tan bu parayı çekmek istiyorsanız da bankanın resmi web sitesinden başvuru formunu itinayla doldurabilirsiniz. Bu formu kesinlikle en doğru biçimde doldurmanız gerekeceğini bilmelisiniz.

Kredi notunuzun 1400 üzerinde olduğundan da emin olun. Böylece başvurunuzu en iyi şekilde tamamlamış olursunuz. 18 bin TL’lik kredi konusunda aklınıza takılan herhangi bir soru işareti varsa da hemen bahsi geçen bankaların müşteri hizmetleri numarasını aramalısınız. Böylece kampanyaya dair birçok farklı bilgi öğrenmiş olursunuz. Böylelikle yolunuza çok daha rahat bir şekilde devam edebilirsiniz. Herhangi sorunla bir araya gelmeden her şeyi ivedilikle ve kolaylıkla çözmüş olursunuz. Bu konu hakkında bilgileri bankaların resmi internet sitelerinden de öğrenebilirsiniz.