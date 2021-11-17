Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Kampanyasını Duyurdu, Düşük Faizli Kredi

36 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? 36 ay vadeli kredi almak için şartlar nelerdir? 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için hangi şartlarda kredi alınır? Sizlere bu yazımızda 36 ay vadeli olarak kredi alacağınız ve hemen onay alacağınız bankalar hakkında bilgiler verdik.

Bankalardan kredi başvurusu yaptığınız zaman banka size onay verirken kredi sicilinize ve kredi notunuza bakacaktır. Kredi sicili uygun olmayan ve banka puanı düşük olan kişiler bu kredileri alamazlar. Bankalar belirli bir limite kadar bu kişilere onay verirken ayrıca vade sayısında da belirli bir kriterler vardır. Bazı bankalar vade sayısı fazla oldukça faiz oranlarını çıkartırlar. Bu sebeple en uygun kredi vadesi 36 ay vadeli krediler olmaktadır.

Sizde eğer bankadan ihtiyacınız doğrultusunda kredi almak istiyorsanız bireysel kredilere başvuru yapabilir ve ihtiyacınızı bu şekilde halledebilirsiniz. Emekli olan kişiler emekli kredisi, tatile gidecek olan kişiler tatil kredisi, tadilat yapacak kişiler tadilat kredisi, düğün yapacak kişilerde evlilik kredisi gibi çeşitli kredi başvurularını bankalardan yapabilirler. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve 36 ay vadeli kredi almak istiyorsanız aşağıdaki bankalardan hemen başvurunuzu yapabilirsiniz.

Akbank 36 Ay Vadeli Online Kredi Başvurusu

Akbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda banka şubeye gitmeden size kredi imkanı verecektir. Sizde bu bankadan kredi başvurusu yaparak 50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Kredi için banka müşterisi olmanız gerekiyor. Banka müşterisi olduktan sonra Akbank direkt internet bankacılığı şifresi alarak bu krediyi kullanabilirsiniz. Kredi onayı almanız için kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası 36 Ay Vadeli Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası hem devlet destekli hem de kendi banka bünyesinde kredi kampanyaları yapmaktadır. Bu bankadan 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi almak istiyorsanız bankanın maaş müşterisi olmanız gerekiyor. Eğer banka maaş müşterisi değilseniz 10.000 TL’ye kadar 6 ay ertelemeli destek kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvuruları banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır.

Vakıfbank 36 Ay Vadeli Kredi Başvurusu

Vakıfbank üzerinden de 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredilerinde de devlet destekli ve kendi banka kampanyalarından başvuru yapabilirsiniz. Maaş müşterisi olsanız da olmasanız da banka size kredi verecektir. 100.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde 3 ay veya 6 ay ertelemeli kredi seçeneklerine başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvurusu banka şubelerinden evraklar ile veya internet bankacılığı üzerinden şubesiz yapılmaktadır.

İş Bankası 36 Ay Vadeli Kredi Başvurusu

İş Bankası üzerinden de 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka uygun faizlerle aynı gün içinde tüm müşterilere 50.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yaptırmaktadır. Eğer banka şartlarına uygunsanız kredinizi banka şubesinden veya iş cep uygulamasını kullanarak hemen kullanabilirsiniz.