Akbank, ihtiyaç kredisi alanında yüksek limitli kredi imkanı sunan yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile 100.000 TL ve üzeri kredi kullanma fırsatı sunulmaktadır. Akbank'ın ihtiyaç finansmanı kredilerine başvurarak, ihtiyaçlarınızı karşılamak için yüksek tutarlı bir krediye sahip olabilirsiniz.

Akbank, ihtiyaç kredilerini belirli bir limit dahilinde sunmaktadır. İnternet üzerinden yapılan kredi başvurularında limit genellikle 50.000 TL iken, banka şubesinden maaş müşterilerine verilen kredilerde 100.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir. Ancak, bu limitlerin üzerinde bir ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için Akbank yeni bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında, bir taşınmaz ipoteği vererek 36 aya kadar yüksek bir kredi kullanma imkanı sağlanmaktadır. Kredi limiti, verilen ipoteğe ve gelir durumuna bağlı olarak belirlenecektir.

Akbank'ın ihtiyaç finansmanı kredisine başvurmak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Başvurunuzda, kredi notunuz ve gelir durumunuz göz önünde bulundurulacaktır. Düşük kredi notuna veya icralık durumuna sahipseniz, kredi onayı almanız zor olabilir. Başvuruda bulunacak kişilerin en az 18 yaşında ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. TC vatandaşı olmayan kişiler bu bankadan kredi alamamaktadır.

Gelir belgesi sunabilen kişilerin en az 6 ay boyunca aynı iş yerinde çalışmış olması gerekmektedir. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını Akbank'tan almaları gerekmektedir. Esnaf olan kişilerin ise vergi levhalarının en az 12 ay süresince açık olması gerekmektedir. Eğer bu şartlara uygun iseniz, kredi başvurunuzu kolaylıkla yapabilirsiniz.

Akbank'ın ipotekli kredi başvuruları banka şubelerinden yapılmaktadır. Başvurularınızı SMS veya internet üzerinden gerçekleştiremezsiniz. Bu nedenle, banka şubesine gitmeden önce gerekli belgeleri yanınızda bulundurmanız önemlidir.