Akbank Yeni Kampanyada Emeklilere Çift Maaşa Yakın Ek Ödeme Başlattı… Çalışanların ve emeklilerin maaşları 2022 yılı için düzenlemeler ile başlamıştı. Asgari ücrete yapılan %50 oranındaki zam, emekli aylıklarına yapılan 2 500 TL tutarında ödeme kararı alınmıştı. Yapılan düzenlemeler sonucu emekli aylıkları limitin altında kalanlar için yeniden düzenlemeler sonucu, bankalarda hizmet ve ürünlerinde güncellemeler yaptı.

Tüm bankalar emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyan vatandaşlara promosyon ödemesi yapacaklarını bildirdi. Fakat her bankanın sunduğu promosyon tutarı değişiklik gösteriyor. Akbank bu noktada ön plana çıkmak için maaşların bankaya taşıyan vatandaşlara 2 500 TL tutarında nakit destek vereceğini açıkladı. Konu ile ilgili detaylar haberimizde…

Promosyon Ödemelerinde Akbank Güncelleme Gerçekleştirdi

Emekli vatandaşları düşünen Akbank, maaşını bankaya taşıyanlara 2 500 TL ye varan tutarlarda nakit destek sunuyor. Mart ayı itibari ile başvuruda bulunan emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını Akbank’a 3 yıllığına taşımaları durumunda avantajlı ödeme fırsatlarından faydalanabilecek. Uygulamada en düşük emekli maaşı üzerinden yapılacak hesaplamalarda, 1 500 TL altında emekli maaşı alan vatandaşlara 1 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

Akbank’tan 2.500 TL’ye Kadar Promosyon Ödemesi

Düşük maaş ile hayatını idame eden SGK emeklilerine yönelik yeni destek ödemeleri güncelleniyor. 31 Mart 2022 tarihine kadar başvuruda bulunacak tüm emekli vatandaşlar için 2 500 TL ödeme yapılacak. Banka tarafından yapılacak ödemelerde, emekli vatandaşların emekli maaşlarını 3 yıl boyunca Akbank’a taşımaları gerekiyor.

Emekli maaşı 1 500 TL ile 2 500 TL tutarında olan emeklilere 625 TL tutarında ödeme gerçekleşirken, toplamda 2 100 TL ödeme yapılması hedefleniyor. Emekli maaşı 2 500 TL nin üzerinde olan emekli vatandaşlara ise 2 100 TL ödenmesi hedefleniyor.

Emeklilere Erken Maaş Ödeme Fırsatı

Banka tarafından SGK emeklilerine sunulan fırsatların yanı sıra ek olarak bazı fırsatlar daha sunuluyor. İhtiyaçları her geçen gün artan müşteriler için maaşlarını 2 gün önceden alma imkânı da sunuyor. Rastgele ek bir masraf gerektirmeden ve faiz uygulamadan erken maaş ödemesi yapılacak. Emekli maaşını bankaya taşıyan tüm emeklilere, ihtiyaçlarını karşılamaları için maaşlarını taşımaları şartı ile bu fırsat sunulacak.