Akbank yeni 7/24 kampanyasını açıkladı, banka kartı, kredi kartı olanlar, 20.000 TL net alacak

Akbank müşterisi olan vatandaşlar için 7 gün 24 saat kredi başvurusu yapılacak yeni bir kampanya açıklandı ve bu bankadan bankamatik kartı veya kredi kartı kullanmanız durumunda sizlere 20.000 TL'ye kadar net kredi ödemesi verileceği açıklandı. Akbank müşterisi olan tüm vatandaşları için 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara hemen 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte işlemler gerçekleştirilecek ve bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar bu kredileri diledikleri zaman bankalara gitmeden hesaplarına yatırarak Akbank direkt uygulaması üzerinden de kullanabileceklerdir.

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurular nasıl yapılır?

Akbank bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirmeye devam edecektir. nakit ihtiyacınızın olması durumunda Akbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabileceğiniz ve bu kredileri de hesaplarınıza yatırarak kullanabileceğiniz kampanyalar sizler için hazırlandı. Akbank bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin Banka hesabı var ise banka müşterisi olması durumunda işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak da verilmektedir.

Akbank şubelerine giderek kredi başvurusu da yapabiliyorsunuz ve bu bankalar üzerinden yapılan Kredi başvurularında 5 dakika içerisinde sonuç alabiliyorsunuz.