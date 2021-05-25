Akbank ve İş Bankası Faiz Oranlarını Güncellediler! 100 Bin Liraya %1,39 Faizle İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

Bankalar son zamandalar sık sık müşteri kazanmak için faiz oranlarını günceller hale geldiler. Taşıt kredisinden konut kredisine kadar geniş bir yelpazede kredi fırsatı sunan bankaların hızlarına yetişmek son zamanlar pek mümkün değil. Ülkemizde geniş kitlelere hizmet veren özellikle iki banka da ihtiyaç kredileri faiz oranlarını güncellediğini duyurdu.

Akbank ve İş Bankası’nın ülke çapında yüz binlerce müşterisi bulunuyor. İş Bankası ülkemizin en köklü bankalarından biri, Akbank ise her yıl sunduğu avantajlı kredi kampanyaları adından bahsettiren bir banka. Bu iki bankanın da faizlerinde yaptığı değişiklik müşterilerini sevindirdi.

Merkez Bankası para sıkılaştırma politikası yürüttüğünden bu yana bankaların kredi faiz oranları da yüksek. Salgın döneminde kendine finansman desteği arayan vatandaşlar gözlerini çeşitli kredi kampanyalarına çevirmiş durumda. Bankaların fırsatlarını takip eden vatandaşlar için iki güncel ihtiyaç kredisi kampanyası yayımlandı. Ayrıntılar ise haberimizde.

AKBANK VE İŞ BANKASI KREDİ FIRSATLARI

Bankaların sunduğu ihtiyaç kredisiyle ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde artan ekonomik sıkıntılar, finansman ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bu durumda bankalarda avantajlı paketlerini arttırdı.

Vatandaşlar iki bankadan da alacakları ihtiyaç kredisine Akbank ya da İş Bankası resmi internet sayfalarından başvuru yapabilirler. Aynı zamanda iki büyük bankanın mobil bankacılık uygulaması bulunmakta. Mobil bankacılık üyesi olan vatandaşlar ihtiyaç kredilerini bu kanaldan da başvuru yaparak alabilirler. Son olarak iki bankanın da çağrı merkezleri 7/24 müşterilerine hizmet vermekte.

AKBANK %1,39 FAİZ ORANIYLA İHTİYAÇ KREDİSİ FIRSATI

Akbank 2020 yılının başından bu yana müşterilerine oldukça uygun faiz oranlarıyla fırsatlar sunmaya devam ediyor. Sürekli olarak faiz oranlarını güncelleyen banka piyasadaki en avantajlı kredi kampanyalarını veren bankaların başında geliyor. Aynı zamanda banka müşterilerine kampanya dahilinde esnek ödeme imkanları da sunuyor. Kampanyadan yararlanan banka müşterileri kredilerini geriye;

- Azalan ya da artan taksitli

- Balon ödemeli

- 3 ayda bir ödemeli

- Değişken taksitli ya da tamamen vatandaşların gelirlerine göre kişileştirilmiş ödeme planlarına göre ödeyebilirler.

Banka kredi kampanyası dahilinde müşterilerine 100 bin Türk lirasını 36 ay vade imkânı ve %1,39 faiz oranıyla sunuyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN AVANTAJLI KREDİ KAMPANYASI

Ülkemizin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası, kurulduğu günden bu yana halkı her açıdan desteklemeye devam ediyor. Pandemi döneminde de desteklerine devam eden banka vatandaşlarımıza uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sağlıyor. Banka 36 ay vade imkanıyla müşterilerine aylık %1,45 oranıyla ihtiyaç kredisi vermekte. Banka aynı zamanda dileyen müşterilerine ihtiyaç kredisi de yaptırıyor. Yine kişileştirilmiş ödeme planları ile vatandaşlarımız kredilerini geri öderken de maddi açıdan zorluk yaşamıyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU BELGELERİ

İhtiyaç kredisine başvurabilmek için gereken belgelerin başında müracaat eden şahsın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını içeren kimlik, pasaport veya ehliyet belgelerinden biri talep edilmektedir. Bunun dışında başvuran kişiden ikametgâh belgesi veya başvuran adına son 3 ay içerisinde düzenlenmiş su, elektrik, doğalgaz, internet vb. faturalarından birini beyan etmesi istenir. Bunların dışında son olarak kişilerden gelirlerini belirten bir belge beyan etmeleri istenir. Özel sektörde faaliyet gösteren kişiler ve memurlar bu kapsam maaş bordroları ve imza sirkülerini beyan edebilirler. Emekli vatandaşların ise emekli hesap cüzdanlarını beyan etmeleri yeterli olacaktır. Serbest meslek işletmecisi veya bu kapsamdaki bir işletme ile ortaklığı bulunan kişilerin ise en yakın tarihli vergi levhaları, bilançolar ve gelir tabloları veya ticari faaliyetlerinin duyurulduğu sicil gazetesi örnekleri ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.