Akbank ve Garanti Bankası Faizsiz Kredi Veriyor! Günde Sadece 27 Liraya 10 Bin Lira Kredi Fırsatı

Faiz oranlarının artan enflasyonla birlikte giderek yükselmesi nedeniyle vatandaşlar kredi çekmekte de zorlanmaya başladı. Yeni yılla beraber daha da artacak faiz oranları vatandaşların ceplerini yakıyor. Çoğu bankanın da düşük faizli veya sıfır faizli kredi vermediği de biliniyor. Ancak bazı bankalar yeni yıl bitmeden oluşturduğu kampanyalarla kısıtlı bir süreliğine ve düşük limitlerle faizsiz kredi vermeye karar verdi.

Türkiye’nin en çok tercih edilen özel bankalarından biri olan Akbank, 20 Aralık 2022 ile 13 Ocak 2023 tarihleri arasında başvuru yapan vatandaşlara sıfır faizli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Üstelik müşterilerin banka şubelerine gitmelerine bile gerek yoktur. Bankanın sıfır faizli kredi vermek için aradığı tek koşul vatandaşların söz konusu tarihler arasında ilk defa Akbanklı olmasıdır.

Bankanın internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, 20 Aralık 2022 – 13 Ocak 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirdikten sonra “Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıklayan ve uzaktan müşterimi edinimi sürecini tamamlayan vatandaşların 10 gün içinde sıfır faizli kredisine başvurabileceği bilgisi yer aldı.

10 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ

Kampanya kapsamında müşterilere sunulacak kredi limiti minimum 1.000 lira, maksimum ise 10 bin lira olarak belirlenmiştir. Söz konusu kredinin vade süresinin ne kadar olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Bankanın yaptığı duyuruya göre bu kredinin vade süresi maksimum 12 ay olacaktır.

Yalnızca gerçek kişilerin yararlanabileceği bu kampanyaya başvurular ilk olarak yalnızca Akbank Mobil uygulaması üzerinden alınacaktır. Banka tarafından gerekli incelemelerin yapılması sonucunda olumlu sonuç alan kişilerin gerekli evrakları tamamlayıp banka şubesine gitmesi gerekmektedir. Evrak işlemleri tamamlanan vatandaşlar 10 gün içerisinde Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi ve Akbank şubeleri aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabilecektir.

GÜNDE SADECE 27 LİRA

Resmi internet sitesinde paylaşılan örnek ödeme tablosuna göre; 12 ay vade ile 10 bin liralık bir kredi talep eden müşterinin aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarı yalnızca 833 lira olacaktır. Unutulmaması gerekir ki sıfır faiz kampanyası yalnızca hayat sigortası yaptıracak müşteriler için geçerlidir. Hayat sigortası ücreti ise 118 liradır. Hayat sigortası yaptırmak istemeyen ancak ilk defa Akbanklı olacak kişilere de sadece yüzde 2 faiz uygulanmaktadır.

GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

Akbank’a benzer olarak yeni yıla özel faizsiz kredi veren diğer banka ise Garanti Bankası’dır. 15 Aralık-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Garanti Mobil üzerinden ilk defa müşteri olacak vatandaşlara 10 bin liraya kadar faizsiz ihtiyaç kredisi alma fırsatı sunulmaktadır. Garanti BBVA Mobil üzerinden başvuru yapan ve başvurusu onaylanan vatandaşlar 14 gün içerisinde sıfır faizli ihtiyaç kredisini alabileceklerdir. Unutulmaması gerekir ki her müşteri bu kampanyadan yalnızca 1 kez yararlanabilmektedir. Vatandaşların ATM ve Müşteri İletişim Merkezi kanallarından yapacakları başvurular geçerli sayılmayacaktır. Yalnızca Garanti BBVA Mobil uygulamasından ilk defa müşteri olmak için başvuru yapan vatandaşların başvuruları dikkate alınacaktır.