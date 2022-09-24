Akbank ve Denizbank 10.000 TL Ödeme Yapacak! Kimler Alacak?

Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Akbank ve Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için 36 ay vadeli kredi vereceğini duyurdu. Akbank ve Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişiler için 5 dakika içerisinde sonuç verileceğini açıkladı.

Akbank ve Denizbank, İhtiyaç Kredisi

Akbank ve Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için hizmet ödemesi alabileceğiniz kampanya 5 dakika içerisinde sizlere sunuyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebilecekleri bir kampanya hazırlanıyor.

Sms ile kredi başvuru

Sms ile kredi başvurusunu Akbank üzerinden yapmak istiyorsanız, Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz istenmektedir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise kredim TC kimlik veya doğum tarihini gün ay yıl olarak yazması durumunda 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeniz ile birlikte ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Akbank ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan bu hizmetlerde özellikle kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlandırarak sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Akbank ve Denizbank, müşterilerin şartlara uygun olarak şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden diledikleri zaman internet üzerinden de kredi alabilmektedir.