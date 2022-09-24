Akbank ve 3 Banka Yaptı Yapacağını! Nakit İsteyenlere Direkt Onaylı Belgesiz Ödemeler Başladı

Gelir Belgesiz Kredi Veren 4 Bankanın Yeni Kredi Kampanyası başladı. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız vereceğimiz bu bankalar üzerinden kredi onayı alarak, sadece kimlikle veya internet bankacılığını kullanarak banka şubelerine gitmeden kredi kullanabilirsiniz. Sizlere yazımızda gelir belgesiz kredi nasıl alınır, kredi başvuru şartları nelerdir, bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Gelir belgesiz kredi veren 4 banka, yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Sizlerde bu 4 banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Gelir belgesiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, ilk olarak banka kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı ödemelerinizde eğer bir sıkıntı yoksa bu krediyi hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizlerde eğer şartlar uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurunuzu yaparak, hemen gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.

Akbank Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler belirli kredi şartlarına uygun olmaları durumunda kredilerini banka üzerinden hızlı bir şekilde alabilirler. Gelir belgesi vermeden kredi kullanmak istiyorsanız bu bankadan ilk olarak kredi onayı almanız gerekiyor. Kredi onayı alabilmeniz için SMS atmalı veya internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapmalısınız. Sms ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaramızı da yazdıktan sonra 44 25 numarasına mesaj olarak gönderin.

Enpara gelir belgesiz kredi başvurusu

Dijital banka olarak hizmet veren Enpara Bankası üzerinden gelir belgesiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmalı veya bankanın internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapmalısınız. Bu bankada tamamen dijital bir banka olduğu için kredi ve diğer bankacılık işlemlerini internet üzerinden yapmaktadır. Kredi onayı aldığınız zaman banka kredileri de online internet bankacılığı aracılığıyla sizlere kullandıracaktır. 75000 TL'ye kadar bu banka üzerinden 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Denizbank gelir belgesiz kredi başvurusu

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS atarak ilk olarak ne kadar kredi onayı aldığınızı öğrenmeniz gerekiyor. Kredi onayı alacak olan kişiler, şartlara uygun olmaları durumunda SMS ile kredi onayı alırlar ve bu onaylı Mesaj ile birlikte en yakın DenizBank şubesine giderek kredilerini kullanırlar. Denizbank, SMS kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı da yazdıktan sonra bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında sizlere anında kredi sonucu gelecek ve 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığınızı göreceksiniz.

TEB gelir belgesiz kredi başvurusu

Teb Bankası ve Cepteteb Bankası üzerinden kredi başvurusu yapan müşteriler gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorlar. Kredi başvurusu yapmak için SMS atabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak atarsanız, hızlı bir şekilde kredi başvurusunu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu onaylanan kişilerin en yakın banka şubelerinden bu kredileri gelir belgesiz kredi olarak kullanabiliyorlar.