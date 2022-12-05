Akbank ve 3 banka daha "Borç transferi" yapacak! Bu bankalar bugün start verdi! Borçlar tarih oldu!

Bu bankalar bugün start verdi! Akbank ve 3 banka daha "Borç transferi" yapacak! Borçlarınız tarih oldu! Ülkemizin en köklü bankalarından biri olan Akbank borç transfer hizmetini başlatıyor. Birçok insan ekonomik sıkıntılar sebebiyle bankalara borç yapmak zorunda kaldı. Bu borçların kapatılması ve geri ödemede kolaylık sağlanması ile birlikte insanların borçlarını ödeyebilecekleri düşünülüyor.

Borç Transferi Nasıl Yapılır?

Akbank kredi kartı borçlarınızı taksitlendiriyor. Axessliler diğer bankalarda bulunan kredi kartı borçlarını Akbank’a aktararak kolayca ödemenize yardımcı oluyor. Akbank’ın sunduğu kolay faiz oranları ile bu işlemi siz de yapabilirsiniz. Akbanklı iseniz ve başka bankalara kredi kartı borcunuz varsa işte bu durumda Akbank’ın fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.

Akbank tarafından sunulan uygun faiz seçenekleri ile yapacağınız geri ödeme seçeneklerine ulaşmak için Akbank mobil ve internet üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca Akbank şubelerine giderek de bu işlemleri yapabilirsiniz. Giriş yapmak için ister müşteri numaranızla ister Akbank kredi kartı bilgilerinizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Ardından borç aktarma kısmından diğer bankalar üzerinden borçlarınızı buraya aktararak borçlarınızı tek bir hesapta toplayabilirsiniz.

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