Akbank ve 2 Özel Banka Müdürleri Duyurdu! Başvuru Yapan 18-65 Yaş Arası 20.000 TL Hemen Ödeme Alıyor

Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 20000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşların 18 ve 65 yaş arası olması durumunda 36 ay vadeli kredi alabileceği haberi verildi. Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli 20000 TL gelir belgesiz ve masrafsız kredi kampanyasına katılarak, o günkü acil ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

3 banka üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde işlem yapılacağını, onaylanan bu kredileri de hemen aynı gün içinde hesaplarına yatıracağı açıklandı. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, onay alabilecekleri kampanyalara sizlerde dilediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz.

BAŞVURU

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara ayrıca bankanın Akbank Direkt uygulaması üzerinden de diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak onay alacak olan tüm vatandaşlara banka düşük faizle, internet kredisi veriyor.

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka hesapları üzerinden hemen internet bankacılığı uygulaması, şifresi alarak ihtiyaç kredisi başvurusunu, mobil uygulama üzerinden yapabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına mesaj atabilirsiniz. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlerin kredi sonucunuz cep telefonunuza mesaj olarak gönderecek ve onaylanan kredide en yakın bankadan veya internet bankacılığı üzerinden kullanacaksınız.