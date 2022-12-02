Akbank ve 2 Kamu Bankası Bu Akşam 18:15'de Açıklama Yaptı! Belgesiz, Kefilsiz, Hesaplara 23000 TL Ödeme Olacak...

Akbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından başlatılan kampanya, bu akşam itibariyle birlikte gelir belgesiz ve kefilsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başladı. Akbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu. Bireysel kredi kullanacak olan tüm vatandaşların banka hesapları olmaları durumunda bu kredileri, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kullanarak da hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı birşekilde hemen Akbank Direkt uygulaması üzerinden kolay birşekilde yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek ödeme verilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kullanacağınız kredilerde şartları uygun olan vatandaşlara banka, belirli şartlar dahilinde kredi ödemesi veriyor. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden 23000 TL SMS ile kredi başvuru imkanda sizlere sunmaktadır.

ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK

Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi işlemlerini banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden de kullanıyorlarsa da bankanın müşteri hizmetleri numarası üzerinden alacakları internet bankacılığı uygulamaları üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank üzerinden kredi kullanan kişiler, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilir ve kredi başvurusunu yaptıktan hemen sonra aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.