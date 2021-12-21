Akbank ve 2 Dev Banka 10.000 TL Gelir Belgesiz Ödeyeceğini Açıklıyor, Son Dakika

Yapılan son dakika kampanyası ile birlikte Akbank Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi kullanabileceğinizin Haberi geldi. Akbank Ziraat Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olması durumunda 5 dakika içerisinde Kredi sonucu ile birlikte kredi onayı verecek.

Banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda Akbank Ziraat Bankası ve Garanti Bankası 10 bin TL'ye kadar sizlere mobil uygulama üzerinden gelir belgesiz olarak kredi verecek. Bu bankalar üzerinden kredi almak isteyen vatandaşlar 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ve düşük faizli olarak Kredi kullanabilecek. Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişiler ihtiyaç kredisi alabilecekler.

Akbank

Düşük faiz oranları ile 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeli kredi kampanyası için Akbank üzerinden işlem yapabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu özellik ve SMS ile hızlı bir şekilde yapılıyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli bu kredi kampanyalarına katılabilir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakan ve TC kimlik numaranızı 4425 numarasına gönderin. Beş dakika içerisinde Kredi sonucu sizlere gelecek ve onaylanan Kredi hesaba yatacak.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme de toplamda 36 ay vadeli olan ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yaparak katılabilir. Size en yakın Garanti Bankası şubesine gidebilir kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte bu banka mı yapmış olduğu düşük faizli krediyi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler hemen anında mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman Başvuru yaparak kredi kullanabilir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız belirtilen şartlara göre hızlı bir şekilde kredi kullanabilir ve anında kredi onayı alınarak bankadan işlem yapabilir. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız mümkündür.