Akbank ve 2 Bankadan Kredi Açıklaması: Bankaya Gitmenize Gerek Kalmadan 20.000 TL Ödeme! 

Bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara, Akbank, 2 banka üzerinden ihtiyaç kredisi açıklaması yapıldı. Cep telefonunuz üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, Akbank Denizbank ve Finansbank kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Akbank Denizbank ve Finansbank, yapmış olduğu bu kampanyada banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan kişilere düşük faiz oranları ile 20000 TL gelir belgesiz vereceğini ve bu kredilerde 36 ay vadeli işlem yapacağını açıkladı. 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar başvurularını, bankaların SMS Kredi servislerini kullanarak da gerçekleştirebilmektedirler.

Akbank

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmenize gerek kalmayacak. Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına göndermeniz durumunda sizlere, Akbank İhtiyaç Kredisi servisim tarafından işlem yapılacak ve kredi, onaya sunulacaktır. Cep telefonunuz üzerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte sizlerde banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, Akbank direkt uygulamasını kullanabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasını kullanmak isteyen kişiler, hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alabilirler.

Denizbank

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasını bu sabah itibariyle tekrar güncelleyerek, faiz oranlarını duyurdu. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 3280 numarasına göndermesi yeterli olacaktır. Denizbank üzerinden bu şekilde başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz kredi kullanmanız durumunda sizlere hızlı birşekilde sonuç verilecektir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise banka şubelerine gitmek istemiyorsam TC kimlik numarasını 50 30 numarasına gönderebiliyor. Tc kimlik numarasına 50 30 numarasına gönderen vatandaşlar, bankanın SMS kredi servisine başvurularını gerçekleştirebiliyor. Sms ile kredi kullanmak istiyorsanız, 3 ay ertelemeli, bu kredi kampanyalarına hemen katılabilirsiniz. QNB Mobil uygulamalar üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve kredi kullanabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilecek, onaylanan tutarı da aynı gün içinde kredinizi hesabınıza yatırır kalabileceksiniz