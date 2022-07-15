Akbank ve 2 bankadan ek ödeme haberi! Bankalar 36 ay vadeye kadar sizlere hemen sonuç veriyor!

Akbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar ek ödemeli kredi imkanı sağlanacak. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için bu üç banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda işlemlerin onaylayacaktır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyaları katılacak olan vatandaşların ayrıca bankadan daha önce kredi almış olması gerekiyor. 50000 TL kadar onay alacağınız İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirmek için şimdi işlem yapabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasını kullanacak olan vatandaşlar başvurularını 5 dakika içerisinde yapabilmektedir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapılarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde 5 dakika içerisinde onaylanacak olan bu kredi kampanyasına katılabilir ve mobil uygulama üzerinden istediğiniz zaman işlem yapabilirsiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlara kredi kullandırmak isteyen kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine giderek, 50000 TL gelir belgesiz kredi alabilir. Cep telefonunuz üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına göndererek de Akbank kredi başvurusu yapabilirsiniz.

YAPI KREDİ BANKASI VE GARANTİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bankaların mobil uygulamalarını kullanabilir veya yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atabilir. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde bu şekilde mesaj yapmanız gerekir. Bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermiş olmanız durumunda, sizlerde kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Garanti Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar ise Garanti Bankası şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurular sonrasında 3 ay ertelemeli olarak kredi alınmaktadır.