Akbank ve 2 bankadan duyuru! Gelir belgesi istenmeden kefilsiz 25.000 TL ödeme yapılacak

Akbank Denizbank ve Garanti Bankası tarafından başlatılan yeni kampanyada gelir belgesiz olarak nakit ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara belirli şartlar dahilinde Kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Akbank Denizbank ve Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar için 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini ve bu kredilerde gelir belgesi istemeden işlem yapacağını açıkladı. 3 banka üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek 25.000 TL kredi ödemesi alacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman internet üzerinden ve cep telefonları üzerinden SMS atarak başvuru yapabileceği haberi verildi.

Akbank Garanti Bankası ve DenizBank üzerinden 25.000 TL başvuru

Akbank Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 25.000 TL'ye kadar ödeme verilecek. Banka hesabı olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı şifresi oluşturarak Kredi başvurularında bulunmaları durumunda 25.000 TL kredi ödemeleri hesaplarına hızlı bir şekilde yatırılacak.

25.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara ayrıca Cep telefonlarınız üzerinden kısa mesaj atmanız durumunda da ne kadar kredi onayı aldığınızı gösteren mesajlar gönderilmektedir.

Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp kullanacakları Kredi tutarını yazdıktan sonra 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeleri ile birlikte 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilmektedir.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar sms ile cebimde Kredi kampanyasına katılmak istiyorlarsa kredim t.c kimlik ve doğum tarihini yazarak 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda Kredi başvurusunda bulunmuş olacaktır.