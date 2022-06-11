Akbank ve 2 Bankadan Açıklama Var! Başvuru Yapmak İsteyenlere Son Dakika 15.000 TL Ödeme Verilecek! 18 Yaş Üzeri Alacak

Akbank, Garanti Bankası ve Vakıfbank üzerinden yeni bir kampanya duyurusu yapıldı! Şartlara uygun olan kişiler gelir belgesz 15 bin TL ödeme alacak. Kredi alacak kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sunulacak. Akbank Garanti Bankası ve Vakıfbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler için başlatılan bu kampanya bireysel müşteriler için ödenecektir. Son zamanlarda kredi alacak kişilere, uygun faizlerle işlem yapılacaktır. Bu 3 bankada kredi notu uygun olması durumunda hemen onay almaktadırlar.

Akbank

Kredi başvurusu Akbank üzerinden yapılacak ise hızlı işlem yapabileceksiniz. Başvuru şartlarını yayınlayan banka hemen sonuç vereceğinin de altını çizdi...

Akbank kredi başvurusu için istenilen kredi notu 1400 ve üzerinde olması gerekiyor.

Akbank üzerinden 18 yaş üzerinde olan kişilere kredi imkanı verilmektedir. TC vatandaşı olan kişiler onay alacaklardır.

Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler için SMS ile işlem yapabilir. Akbank SMS kredi başvurusu ücretlidir.

KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atarsanız, hemen başvuru yapacak ve onay alacaksınız. Kredi onayı alan kişiler, kredileri en yakın banka şubesinden kullanabilirler.

Akbank mobil uygulamasından da kredi alabilirsiniz. Mobil uygulaması olan Akbank direkt üzerinden kredi alabilirsiniz.

Garanti Bankası

Garanti Bankası kredi kampanyasına katılacak kişilerde bazı şartlara uygun olması gerekmektedir. Garanti Bankası şubelerinden başvuru yapabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında onay alacak olan kişiler, bankalardan kimlikleri ile birlikte, 15 bin TL ödeme alacaklardır. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli kredi için banka şubelerine gitmeden, bankanın mobil uygulamasına girebilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle kredi imkanı sağlanmaktadır. Vakıfbank kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, kredilerini hesaplarına atmaları için hemen onay verdirdiği krediyi banka mobil uygulaması üzerinden alacaklardır. Kredi onayı almak için bankaya gitmenize gerek kalmayacak ve mobil uygulamadan hemen onay alacaksınız. Vakıfbank ayrıca emekliye de kredi vermektedir. Emekli maaşınızı bu bankadan almanız durumunda hemen hesabınıza ödeme alınacaktır.