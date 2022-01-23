Akbank Üzerinden ve 3 Dev Banka Anlaşması İle Nakit İhtiyacı Olan Kişilerin Sesi Duyuldu! Son Dakika ATM'den Verilecek

Akbank Üzerinden ve 3 Dev Banka Anlaşması İle Nakit İhtiyacı Olan Kişilerin Sesi Duyuldu! Son Dakika Açıklamasında ATM'den Veriliyor. Akbank üzerinden başlatılan kampanya sonrasında 10000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlara, Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası da destek vererek, 4 banka tarafından ATM üzerinden nakit ihtiyacı verileceği duyuruldu.

Akbank'ın başlatmış olduğu bu kampanya ile birlikte diğer özel bankalar ve kamu bankaları da düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sunacak. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlara uygun olması durumunda kredi onayı verecek. Akbank haricinde Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası da kişilerin kredi notu uygun olması durumunda 10000 TL ve üzerinde kredi limitlerine hızlı birşekilde hazırlayacak.

Akbank

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde banka üzerinden SMS ile ve Akbank Direkt uygulamasını kullanarak, 10 000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek. Ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar da Akbank'ın yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek. Akbank şubelerine giderek kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların banka hesabı olmaması durumunda, kimliklerini ve gelir belgelerini de yanında götürerek ihtiyaç kredisi başvurusu yapması gerekiyor.

Akbank ayrıca kişilere SMS ile kredi kampanyasına devam ediyor. Sms ile Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek veya banka şubelerine gitmeden oturdukları yerden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.

Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası

Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankaların kredi şartlarına uygun olması durumunda banka şubelerinden internet sitesinden internet bankacılığı üzerinden ve banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme, toplamda ise 36 ay vadeli olarak işlem yapacaktır. Bu bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişilere en kolay şekilde hangi banka nasıl kredi veriyor sizlere açıklayalım.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaparak, 5 dakika içerisinde kredi onay alabilirsiniz. Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirinde yazarak, 44 11 numarasına göndermesi gerekiyor.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurabilir veya banka müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığını kullanarak bu banka üzerinden kredi alabilirsiniz.

Yukarıdaki başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir, onaylanan tutarın hemen görebilir ve krediyi, isterlerse banka şubelerine gitmeden hesaplarına internet bankacılığı üzerinden yatırabilir. Sizlerde düşük faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız bu bankalar üzerinden işlem yapabilir ve kredinizi istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Emekli olan kişilerin sigortalı olarak çalışan kişilerin ve devlet memuru olan kişilerin bireysel ihtiyaç kredisi olarak başvuru yapacaklarının altını çizmek istiyoruz.