Akbank TC Kimlik Numarası Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olanlara Ödeme! Son Dakika Açıklama Yapıldı!

Akbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlattığı yeni kampanyada, TC kimlik numarasının son hanesine göre, sizlere 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanya, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin, aralık ayı içerisinde en düşük faiz oranlarından yararlanarak kullanabilecekleri, tüketici kredisi ile birlikte kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilmektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunu düşünüyorsanız, sizlerde başvurunuzu yaptıktan sonra kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri öğrenebilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabileceğiniz ve onay olabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredileri hızlı birşekilde alabilir ve onaylanan krediler etmen aynı gün içinde hesabınıza yatırabilirsiniz. Akbank, yapmış olduğu kampanyalarda özellikle kendi müşterilerinin, Akbank mobil uygulaması üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte kredi alabileceğini söylüyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşları 5 dakika içerisinde Akbank, SMS Kredi, servis aracılığı ile birlikte de kredi ödemeye veriyor.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç vereceği bir kampanya hazırladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44, 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara banka hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi vererek, hemen onaylanan tutarı, hesaplara yatırmak için Akbank Direkt Uygulamasına yönlendirecektir.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden Kredi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşların mobil uygulamalar üzerinden yapacakları kredi işlemlerinde diğer bankalara nazaran daha düşük faiz alanları ile birlikte kredi alabilecekleri gibi, ayrıca ihtiyaç kredileri, masrafsız ve gelir belgesiz olarak verilmektedir.