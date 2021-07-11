Akbank Son Dakika: Özür Dilemeye Devam Ediyor! Banka Üzerinden Kredi Sonrası Kredi Kartı'da Verilecek! Axess Onay Al. Akbank'tan kredi kartı başvurusu yapabilecek, onay alabileceksiniz. Kredi kartı başvurusu yapacak olan kişilerin Akbank ilk tercihi olabiliyor. Çünkü banka oldukça popüler bir kredi kartı kullanıcısına sahiptir. Akbank Axess kredi kartı tüm işyerlerin de neredeyse geçerli olmaktadır. Bu sebepten ötürü de yaptığınız tüm alışverişlerde avantajlı kampanyalardan yararlanırsınız. Akbank kredi kartı başvurusu yapacak olan kişilerin banka politikalarına uygun olmaları durumunda kredi kartını hemen alabileceklerdir. Hızlı kart basan Akbank, sizlere anında sonuç verir ve kartınıza onaylanması durumunda hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Akbank kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden kredi kartı başvurusu yapmak isteyen müşteriler eğer banka şubelerine giderlerse, buradan sadece kimliklerini verip kredi kartı başvurusu yapabilirler. Yalnız başvuru yaptığınız şubede kart basımı olması gerekiyor. Akbank anında kart basarak müşterilerine kredi kartı veren bankalardan birisidir. Akbank şubesine gittiğinizde başvuru yapıp onay alırsanız temsilci arkadaş sizlere kartınızı basarak verecek ve şifrenizi oluşturup hemen kullanmaya başlayabileceksiniz. Akbank kredi kartı başvurusu onaylanması için banka kredi notunu uzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca diğer banka çalışmalarınız varsa bu banka çalışmalarınızda da bir gecikme olmaması gerekmektedir. Düzenli kredi ve kredi kartı kullanan müşteriler, Akbank üzerinden hemen basılan kredi kartını alabilirler.

Akbank Axess kredi kartı başvurusu

Kredi kartı başvurusu için şubeleri gitmek istemeyen kişiler bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi kartı başvuru formu doldurarak işlem yapabilirler. Başvuru formunu doldurduktan sonra kimlik numaranız ve cep telefonunuzu vereceksiniz. İşlem bittikten sonra da cep telefonunuza kredi kartı sonucu gelir. Kredi kartı sonucu olumlu olan kişileri Genel Müdürlük arayacaktır. Akbank kredi kartı başvurusu ayrıca bankanın internet bankacılığı olan Akbank Direkt uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Online olarak yapılabilecek bu kredi kartı başvurusunda onay almanız durumunda banka ne kadar limitle onay aldığınızı sizlere söyleyecektir.