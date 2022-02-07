Akbank sizi %0,55 faiz oranıyla acil kredi başvurusunda bulunmaya davet ediyor!

Akbank'ın Şubat ayında 0,55 faizli kredi verip vermeyeceğini haberimizi okuyarak öğrenebilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen vatandaşlar, banka şartlarına uymak şartıyla %0,55 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi talep etmeleri halinde hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde istedikleri zaman başvuruda bulunabilirler. Akbank'tan ekstre aldıktan sonra 0,55 faiz oranıyla kredi kullanacak kişilerin banka hesabının olması, bu bankadan kredi çekip borcunu zamanında ödemiş olması veya kredi kartı kullanıp kredi kartı kullanıp ödemesini zamanında yapmış olması gerekmektedir.

Akbank, sadece kendi banka müşterilerine %0,55 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir. Daha önce bu bankada çalışmadıysanız ihtiyaç kredisine başvurabilir ve güncel faiz oranından yararlanabilirsiniz. Ayrıca Akbank, yalnızca banka üzerinden %0,55 faiz oranıyla, 36 ay vadeli ve azami 10.000 TL kredi tutarıyla ihtiyaç kredisi sunmaktadır.

Başvurular Nasıl Yapılır?

%0,55 faiz oranı ve 10 bin TL kredi onayı ile bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak ve kendileri için belirlenen kredi limitini kullanarak hızlı bir şekilde başvurularını yapabilirler. 10 bin TL'nin üzerinde ihtiyaç kredisine başvurmak isteyenler, Akbank direkt başvurusunu kullanarak her an 100 bin TL'ye kadar acil nakit kredi yardımı alabilirler.

Banka, 50.000 TL'ye kadar olan tüm krediler için 36 ay kredi işlemi gerçekleştirirken, 50.000 TL'nin üzerindeki krediler için sadece 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturuyor. Ayrıca cep telefonunuzun Mesaj bölümünü açıp Kredi yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C kimlik numaranızı yazıp, 4425 numarasına mesaj göndermeniz gerekmektedir. Yetkilendirilen miktar 5 dakikadan kısa sürede hesabınıza sorunsuz bir şekilde yatırılacaktır.

Acil kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar da kredi işlemleri ve kredi başvurusu hakkında bilgi almak için bankanın müşteri hizmetleri hattı 444 25 25'i arayarak hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirler.

Akbank'ın resmi internet sitesinden kartlı veya kartsız giriş yaparak veya Akbank'ın banka şubelerinden veya ATM'lerinden birini ziyaret ederek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka kredisi kullanmayı planlayan vatandaşların kredi notunun en az 1200 olması gerekmektedir.