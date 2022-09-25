Akbank Resmi Olarak Açıkladı: Banka Hesabı Olanların 73000 TL Ödeme Alması İçin Kolaylık Sağlıyor.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamada, 73000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanarak, şartlara uygun olmadığınız durumunda en yakın banka şubeleri üzerinden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bir kredi kampanyası hazırladı. Akbank 24 ay vadeli 73000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlıyor. Cep telefonunuz üzerinden şartlara uygun olarakta kredi işlemlerini hızlı birşekilde yapabilecek, onaylanan bu kredileri de hesaplarınızı alarak hemen aynı gün içinde hesaplarınıza ödeme yapabileceksiniz.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamalarda, 73000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlardan bazı şartlar isteyeceğini açıkladı. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilmeleri için öncelikli olarak banka kredi puanı yüksek olması isteniyor. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilmektedirler.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda şartlara uygun olarak banka şubelerinden banka internet sitesinden ve cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi imkanı sağlamaktadır.

SMS KREDİ

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

AKBANK DİREKT KREDİ

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka hesapları olmaları durumunda, şubelere gitmeden hemen kendi cep telefonları üzerinden indirmiş oldukları, Akbank Direkt uygulaması ile birlikte krediye hemen aynı gün içinde hesaplara yatırarak kullanacaklardır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşların aynı gün içinde kredi ödemeleri verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır.

AKBANK ŞUBELERİ

Akbank şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvuru gerçekleştirebilir. Sadece bireysel müşterilerin katılabileceği bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşların kredi puanı uygun olması durumunda 73000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabileceği verilmiştir.