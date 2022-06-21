Akbank resmi açıklaması yayınlandı: Akbank isteyenlere ihtiyaç kredisi 100.000 TL yaptı

Yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntıları giderebilmek için bankalara ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak, kredi imkanından faydalanmamız gerekiyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kredi kampanyasında 100000 TL'ye kadar kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlıyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alabilecekleri kredi limiti 50000 TL olarak belirlenmiştir. 50000 kelebeği üzerindeki kredilerde 24 ay vade 100000 TL üzerindeki kredilerde ise 12 ay vadeli olarak işlem yapılmaktadır.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, bankanın ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, eksiksiz bir şekilde işlemlerini yapabilmektedirler. Akbank internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubesinden veya bu bankada bir hesapları varsa, bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak da bu kredileri kullanabiliyorlar.

SMS ile kredi başvurusu

Akbank kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilmektedirler. Cep telefonunuz üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.

Akbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olması durumunda banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedirler. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında SMS ile kredi başvurusunda bulunan ve onay alan banka müşterileri ise Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi kullanabilmektedir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankadan 100000 TL'ye kadar krediyi şubelere gitmeden hesaplarına atabilmektedir.