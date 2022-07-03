Akbank Resmi Açıklaması: Son Dakika! Akbank Kartına 67.000 TL Ödeme Yapılacak...

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 67000 TL ödeme alabilecek. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda bankadan düşük faizlerle kredi alabileceğini söylemek istiyoruz. Banka şubelerine gitmeden kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler içinde verilecek olan 67000 TL kredi ödemesinden 24 ay vadeli işlem yapılmaktadır.

Akbank kredi başvuru şartları...

Kredi almak isteyen vatandaşlar için banka kredi başvuru şartlarını açıkladı.

Kredi onayı almak isteyen vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların en düşük kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekli.

Emekli olan vatandaşlar, kredi almak istiyorlarsa, emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması şarttır.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların son işyerlerinde 90 gündür sigorta primleri yatıyor olması gerekmektedir.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olarak hemen internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekiyor.

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin diğer bankalara çok başvurusu olmaması, kredi ve kredi kartı kullanıyorsa da bu kredi ve kredi kartı ödemelerinde herhangi bir gecikme yaşamış, olmaması gerekiyor.

Belirtilen bu kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara, Akbank üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Başvuru nasıl yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atabilirsiniz. Tc kimlik numaranızın önüne, kredi yazarak gönderebileceğiniz 44 25 numarası üzerinden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu hızlı bir şekilde alabilecek ve 36 ay vadeye kadar bu işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu nakit kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanmaktadır. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak alacakları bu kredilerini birlikte acil ihtiyaç kredisi kampanyasına 5 dakika içerisinde bulunabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra işlemlerinize hemen hesabımıza atabileceğiniz Akbank Direkt uygulamasına yönlendirerek kullanabilirsiniz.