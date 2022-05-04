Akbank QNB Finansbank ve TEB Bankası SMS ile ve İnternet Bankacılığını Kullandırarak 50.000 TL Ödeme Verecek!

Akbank QNB Finansbank ve TEB Bankası nakit için kampanya duyurdu! 3 bankadan yapılan açıklamada 50.000 TL'ye kadar hemen nakit verileceği açıklandı! Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan kişilre 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Acil kredi alacak olan kişiler bu 3 banka üzerinden hemen başvurusunu yaparak, düşük faizlerle kredi imkanı sunulmaktadır. Akbank QNB Finansbank ve TEB Bankası üzerinden en kolay yöntemler ile başvuru mobil uygulama ve SMS kredi servisleri olarak açıklandı. Banka şubelerine gitmeden Akbank QNB Finansbank ve TEB Bankası kampanyalarına katılabilmek için bankanın uzaktan başvuru yöntemlerini değerlendirmeniz gerekmektedir.

Akbank QNB Finansbank ve TEB Bankası üzerinden nakit alacak kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. Bu kredileri SMS ile alacaksanız, banka sizlere 5 dakika içinde sonuç vererek TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılmaktadır. SMS ile kredi alacak kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte, kredilerini hızlı ve anında kullanacaklardır. SMS ile kredi başvurusu yapmak için Akbank QNB Finansbank ve TEB Bankası başvuru şekilleri şu şekildedir.

SMS ile Başvuru!

Akbank QNB Finansbank ve TEB Bankası sms kredi başvurusu için ücreteli mesaj atmanız gerekiyor.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler 4425 numarasına KREDİ TC KİMLİK yazarak göndermeleri gerekmektedir. QNB Finansbank üzerinden TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Ayrıca TEB bankası da sizlere TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına mesaj atmanız durumunda kredi onayı verecektir. Bu 3 banka üzerinden başvurularını yapacak olan kişiler, sms ile kredi onayı almaları durumunda banka şubelerine kimlikleri ile birlikte giderek işlem yapacak ve kredisini hesaba yatıracaktır.

Akbank QNB Finansbank ve TEB Bankası üzerinden banka hesap numarasına ödeme almak istiyorsanız, bankanın mobil uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Banka hesap numarası üzerinden yapılacak olan başvurular Akbank QNB Finansbank ve TEB Bankası internet bankacılığı aracılığı ile sizlere kullandırılacaktır.