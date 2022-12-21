Akbank, QNB Finansbank ve Garanti Bankası duyurdu! 10 gün içinde işlem yapana nakit ödeme hemen verilecek!

Akbank, QNB Finansbank ve Garanti Bankası 10 gün içerisinde bu bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri düşük faiz oranları ile birlikte bu günler içerisinde verilecektir. Yeni yıl girmeden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşların, Akbank QNB Finansbank ve Garanti Bankası hesapları olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyleyebiliriz.

AKBANK

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hemen internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilecekleri bu kampanyalara katılarak, hemen aynı gün içinde ödeme alabilirler.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka size de internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden 50000 TL kredi ödemesi yapıyor. Garanti Bankası şubelerine gitmeden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde uygun faiz oranlarıyla birlikte katılarak, hemen aynı gün içinde kredi ödeme salabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına 10 gün içerisinde başvuru yapmaları durumunda 36 ay vadeli kredi ödemesi alabilir.

Başvuru gerçekleştirerek, onay alacak olan tüm bireysel müşterilere kredi imkanı sağlayacak olan bu üç banka yapmış olduğu tüm kampanyalarda kişilerin kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanarak kredi kullandırmaktadır.