Akbank, PTT, TEB, QNB Finansbank ve ING Bank Duyurdu: 40000 TL İçin Şart ve Belge İstemiyoruz Dedi!

Akbank, PTT, TEB, QNB Finansbank ve ING Bank 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini vermiş olduğu bu kredilerde bireysel olarak kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlara kolaylık sağlayacağını açıkladı. 5 banka üzerinden yapılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi puanına göre işlemler yapılarak, faiz oranları uygulanmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara gelir belki siz olarak 40000 TL veren bu bankalar, 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturmanıza da imkan sağlayacaktır.

Akbank

Akbank üzerinden en kolay yöntemler ile başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi TC kimlik yazarak, 44 25 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Akbank müşterisi olan vatandaşlar, ayrıca Akbank Direkt uygulamasına girerek de kredi başvurusunda bulunabilir ve şubelere gitmeden hesaplarına ödeme alabilir.

PTT

Ptt üzerinden özellikle banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar, nakit kredi kullanabiliyor. 40.000 TL, PTT, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabiliyor. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik Numaranız: 30 50 numarasına gönderin.

TEB

Banka üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, kimlik numaralarını 44 66 numaralarına mesaj olarak göndermeleri durumunda bu bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi onayı alabilir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirirken, kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak isteyenler kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda bankanın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacak ve 3 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgileri mesaj ile öğrenecektir.

ING Bank

Bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak, ne kadar kredi onayı aldığınızda hemen görebilir, kredi puanınıza göre, kredi faiz oranlarından yararlanarak 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.