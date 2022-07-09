Akbank Nakit Sıkıntısına Çözüm Buldu ve Acil Durumda Alınan 44000 TL Krediyi Duyurdu!

Bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşların her zaman ilk tercih etmiş olduğu bankaların başında gelen Akbank yaptığı kredi kampanyaları ile birlikte vatandaşları gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunmaya devam etmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden akbank'ın başlattığı bu Kredi kampanyasına 44.000 TL olarak katılabilir ve gelir belgesiz olarak Kredi alabilirsiniz. 44 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak Kredi imkanı sağlanmaktadır. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda işlem yapılmaktadır.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için banka SMS ile kredi hizmeti hazırladı.

SMS atarak Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönderin. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verir onaylanan tutarı hem aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırmanıza olanak sağlar. Akbank müşterisi olan vatandaşlar Akbank direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra bu bankadan 44 bin TL'ye kadar kredi alabilmektedir.

Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yaptığınız zaman hafta sonu olsa bile banka sizlerin değerlendirilmesine hızlı bir şekilde yaparak Kredi imkânından faydalanmanıza olanak sağlamaktadır.