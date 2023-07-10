Akbank, yeni başlattığı kampanya kapsamında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlıyor. Kampanya dahilinde, Akbank müşterileri internet bankacılığı üzerinden başvuruda bulunarak 13.500 TL nakit avans veya kredi alabilirler. Başvuruların incelenmesi ve onaylanması durumunda, talep edilen tutar 5 dakika içerisinde kişinin hesabına aktarılır. Özellikle bayram öncesi pek çok vatandaş, bu kampanyadan faydalanmayı planlamaktadır. Başvuruları gerçekleştirebilmek için "Akbank Direkt Mobil" uygulamasını indirmek yeterlidir.

Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Akbank Direkt Mobil uygulamasını indirdikten sonra müşteri işlemlerini tamamlayarak 13.500 TL nakit avans veya kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun incelenmesi ve sicil notunuzun değerlendirilmesi sonucunda onaylanması halinde nakit avans 5 dakika içerisinde hesabınıza yatırılır. Bu kampanyadan Akbank müşterisi olan herkes kolaylıkla yararlanabilir. Başvurular mobil cihazlar üzerinden veya Akbank şubeleri aracılığıyla da yapılabilmektedir.

Vade Seçenekleri Nelerdir?

Akbank, genellikle 6 veya 12 aylık vade seçenekleri sunmaktadır. 13.500 TL nakit avansı daha rahat bir şekilde ödeyebilmeniz için taksitlere bölebilirsiniz. Bu durumda 6 veya 12 aylık vade seçeneklerinden birini tercih ederek ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bayram öncesinde verilen 13.500 TL nakit avansı, başvurunuzun onaylanmasının ardından 7/24 her saat çekebilme imkanı sunar.

Akbank'ın yeni müşterilere özel olarak sunduğu bu kampanya, faizsiz seçenekleriyle de sunulmaktadır. Geri ödemesi sıfır faizli olan bu avantajlı kredi imkanı, kolay vade seçenekleriyle birleşerek herkesin faydalanabileceği bir durumdur. Yeni Akbank müşterisi olan herkes, müşteri işlemlerini tamamladıktan sonra nakit avans sisteminden kolayca faydalanabilir.

Akbank'ın nakit avans kampanyası, vatandaşlara acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve bayram döneminde rahat bir şekilde harcama yapabilmelerini sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve onaylanmasıyla birlikte nakit ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

Kamu bankası Akbank, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik olarak başlattığı kampanya ile 13.500 TL kredi imkanı sunuyor. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen Akbank müşterileri "Akbank Direkt Mobil" uygulamasını kullanarak başvuruda bulunabilirler. Başvurunun değerlendirilmesi ve onaylanması sonrasında, 5 dakika içerisinde talep edilen tutar müşterinin hesabına aktarılır. Vade seçenekleri olarak genellikle 6 veya 12 ay sunan Akbank, geri ödemeyi daha rahat yapabilmek için taksitlendirme imkanı sağlamaktadır. Kampanya özellikle bayram öncesi dönemde nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için avantajlı bir seçenek sunmaktadır.