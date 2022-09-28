Akbank müşterisi olan kişilerin derdi bitecek! Yüksek limitli gelir belgesiz para ödemesi verilecek

Akbank müşterisi olan kişiler, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, yüksek lemine gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmeleri için banka kredi şartlarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Akbank, eylül ayı içerisinde başlatmış olduğu kredi kampanyasında bu ay bitmeden düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara gelir belgesiz 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100 bin TL'ye kadar ise 24 ay vadeli kredi vereceğini duyurdu. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde destek kredi ödemeleri yapılacak ve onaylanan bu krediler ihtiyaç kredisi olarak vatandaşların hesaplarına yatırılmaktadır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda, şartlara uygun olan tüm vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar ödemeleri hemen alabilmektedirler.

Akbank üzerinden kredi başvuru şartları uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler kredi puanına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini yapacak ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak da kullanacaklardır. Akbank Direkt uygulamaları üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde hizmet ödemesi verilecek yollanan bu kredileri hesaplarına yatırarak da kullanmanıza olanak sağlanacaktır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara SMS ilede başvuru gerçekleştirebiliyor. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

SMS KREDİ

Cep telefonunuz üzerinden kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndererek SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.