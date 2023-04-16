Akbank, müşterilerine oturdukları yerden para kazanma fırsatı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen müşteriler, TC kimlik numaralarını mesaj yoluyla göndererek 70.000 TL'ye kadar nakit ödül kazanma şansı elde edebiliyorlar. Peki, Akbank müşterilerine nasıl bir fırsat sunuyor ve bu fırsattan nasıl yararlanılabilir?

Akbank'ın sunmuş olduğu bu fırsat, "Akbank Oturduğun Yerden Kazan" kampanyası kapsamında gerçekleştiriliyor. Kampanyaya katılmak oldukça basit. Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, Akbank'ın resmi internet sitesine veya Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak "Kampanyalar" bölümüne tıklamaları gerekiyor. Ardından "Oturduğun Yerden Kazan" kampanyasını seçip, TC kimlik numaralarını girerek mesaj yoluyla göndermeleri yeterli oluyor. Kampanyaya katılan müşteriler, her ay 5 kez TC kimlik numaralarını mesaj yoluyla göndererek nakit ödülleri kazanma şansına sahip oluyorlar.

Kampanya kapsamında müşteriler, her ay 5 kez olmak üzere toplamda 15 kez TC kimlik numaralarını mesaj yoluyla göndererek 70.000 TL'ye kadar nakit ödül kazanma şansına sahip oluyorlar. Kampanyaya katılan müşteriler, her gönderdikleri mesajla 500 TL nakit ödül kazanıyorlar. Ayrıca kampanyaya katılmak için herhangi bir işlem yapmaları da gerekmiyor. Sadece TC kimlik numaralarını mesaj yoluyla göndererek kampanyaya katılmış oluyorlar.

Kampanyaya katılım için belirli bir şart aranmıyor. Akbank müşterisi olan herkes kampanyaya katılabilir. Kampanya, bireysel ve ticari müşteriler için geçerli olup, tüm Akbank kartlarına özel bir fırsat olarak sunuluyor.

Akbank müşterilerinin bu kampanyayı kaçırmamaları öneriliyor. Çünkü kampanya kapsamında kazanılan nakit ödüller, müşterilerin hesaplarına otomatik olarak yatırılıyor. Ayrıca kampanya, Akbank müşterilerine oturdukları yerden para kazanma fırsatı sunması açısından oldukça önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, Akbank'ın müşterilerine sunmuş olduğu "Oturduğun Yerden Kazan" kampanyası, müşterilerine oturdukları yerden para kazanma fırsatı sunuyor.