Türkiye'nin köklü finans kuruluşlarından Akbank, müşteri memnuniyetini artırmak ve finansal ihtiyaçları karşılamak adına yeni bir bireysel tüketici kredisi kampanyası duyurdu. Bu kampanya ile birlikte, bankanın mevcut müşterilerine 40.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sunulacağı belirtildi.

Akbank kart sahibi olan vatandaşlar, 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekebilecek ve bu kredi için 36 aya varan vade seçenekleriyle ödeme yapabilecekler. Bu kredi başvurusu, 3 aylık erteleme süresi de dahil olmak üzere, Akbank'ın belirlediği kredi puanına göre onaylanıyor.

Ayrıca, Akbank kart sahipleri bu ihtiyaç kredisi başvurusunu, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan, Akbank Direkt uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu sayede vatandaşlar, kolay ve hızlı bir şekilde 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilme avantajından faydalanabilirler.

Akbank Direkt uygulaması ile kredi başvurusunda bulunan müşteriler, hızlı bir şekilde kredi başvurularını tamamlayabilirler. Hem internet üzerinden hem de mobil uygulama aracılığıyla yapılan başvurular, genellikle aynı gün içerisinde sonuçlandırılıyor.

Bu kampanyadan faydalanmak isteyenlerin, 31 Temmuz tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, "kredi" yazıp ardından TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeleri yeterli olacak.

Kısacası, Akbank, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve işlemleri kolaylaştırmak adına harika bir kampanyaya imza attı. Akbank kartı olanlar, bu fırsattan faydalanarak ihtiyaçları doğrultusunda 40.000 TL'ye kadar kredi çekebilirler. Hem internet üzerinden hem de cep telefonlarından başvuru imkanı sunan bu kampanyayı kaçırmayın!