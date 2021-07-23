Akbank Müjde Üstüne Müjde Veriyor! Kimse Bilmiyordu, Banka Kredi Notuna Göre Nakit İmkanı Başlattı

Bankanın yapmış olduğu son dakika açıklaması ile birlikte, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler kendi kredi notuna göre onay alacakları belirtildi. Banka yüksek kredi notu olan kişilere en yüksek limitli kredileri de düşük faiz oranlı işlemler yapmaktadır. Sizde eğer kredi notunuz yüksek ise Akbank üzerinden 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Banka üzerinden kullanacağınız bu krediler de onay almanız ile beraber hemen aynı gün içerisinde işlem yapılacak ve krediniz hesaba yatacaktır. Bankanın kredi başvuru şartlarına uygun olan kişiler bu başvuru yöntemleri ile birlikte işlem yapabiliyor.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizde genellikle kredi ve kredi kartı başvurularında önde gelen bankalardan olan Akbank 100.000 TL'ye kadar kişilerin kredi notuna göre faiz oranları uygulayacağı bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlatmıştır. Sizlerde bu bankadan ne kadar kredi alacağınızı öğrenmek istiyorsanız bankadan birden fazla yöntemleri ile birlikte kredi başvurunuz hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bu başvuru yöntemlerinden bir tanesi SMS kredi başvurusudur. SMS atarak hemen ne kadar onay alacağınızı görebiliyorsunuz. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra 44 25 numarasına bu mesajı gönderin. Kredi sonucu onay olacak ve sizlere hemen ne kadar faiz oranları ile birlikte kredi kullanacağınızı mesajı gelecektir. SMS ile onay alan müşteriler en yakın banka şubesinden bu onaylı limiti kadar kredilerini kullanabilirler.

Akbank online kredi başvurusu

100.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilerin eğer bankaya gidecek zamanları yoksa kredilerini internet bankacılığı üzerinden hemen hesaplarına atabiliyor. Bunun için bankanın müşterisi olmanız ve Akbank internet bankacılığı şifresini oluşturmanız gerekmektedir.

Akbank hesabınıza olması da bu işlemlere müşteri hizmetlerinden yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapmak için girdiğiniz Akbank Direkt uygulaması üzerinden Direkt Kredi seçeneğini seçerek buradan 100.000 TL ve 36 ay vade ile kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca daha düşük günlüklerde kredi istiyorsanız bu limitlerde de başvuru yapmanız mümkündür. Banka sizlere hemen Kredi sonucunu verir ve onaylı olması durumunda bu krediyi de hesaba atarsınız. Akbank kişinin kredi notuna göre de faiz oranı uygular.