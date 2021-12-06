Akbank Müdürü Duyuru Yaptı, 100.000 TL Destek Ödemesi Gelir Belgesiz Olarak Verilecek, Akşam Son Dakika Haberi Geldi

Bankalardan kullanılacak olan kredilerde genellikle gelir belgesiz olarak krediler daha cazip gelmektedir. Çünkü bu krediler hızlı bir şekilde onay alır ve onaylandığı gibi anında kullandırılır. Sadece kimliğinizle veya internet üzerinden kullanacağınızı bu krediler de herhangi bir gelir belgesi istenmemektedir. Bu kredileri kullanabilmeniz için bankalarda belirli şartları uygun müşteri olmanız gerekiyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler 3 ay ertelemeli olarak alacakları kredilerde 36 ay vadeli olarak kredilerini Halkbank üzerinden kullanabiliyor.

Akbank kredi kullanacak olan müşterilerin belirli şartlara uygun olması durumunda kredi onayına verecektir. Akbank gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin Kredi notunun uygun olması gerekiyor. Şartlar uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz bu bankadan nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz, bunun hakkında sizlere bilgiler verelim.

Akbank gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda kredinizi hemen anında kullanabilirsiniz. Akbank kredi başvurusu SMS ile yapılabilmektedir cep telefonunuzu Mesaj kısmına girdikten sonra kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 4425 Numarasını gönderin. Bu numaraya mesaj gönderdikten 5 dakika sonra krediniz size sonuç olarak dönecektir. Cep telefonunuza gelen sonuçta eğer onay alırsanız kredinizi en yakın banka şubesinden gelir belgesiz olarak sadece kimliğiniz de kullanabilirsiniz.

Gelir belgesiz olarak Akbank üzerinden kredi kullanacak olan müşteriler Ayrıca Akbank Direkt üzerinden de işlem yapabiliyor. Akbank direkt üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde başvuru onayı aldıktan sonra kredinizi hemen anında hesaba atabiliyorsunuz. Akbank Direkt üzerinden kredi kullanabilmeniz için bankadan müşterisi olmanız ve bankadan bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekiyor.

444 25 25 numarasını arayarak da Akbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Yapacağınız kredi başvurularında onay almamız ile birlikte banka sizlere onaylı kredi en yakın şubeden gelir belgesiz olarak kullanılacaktır. Akbank gelir belgesiz kredi başvurusu yapan kişiler yüksek limitli kredi onayı alırlarsa diğer bankadaki borçlarını da kapatarak bu banka üzerinden de kredi kullanabilirler.

Akbank şubelerine giderek gelir belgesiz olarak kredi kullanamazsınız. Akbank şubelerinden yapacağınız kredi başvurularında banka kimliğinizi ve gelir belgenizi isteyecektir. Eğer gelir belgesiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız bankanın uzaktan kredi başvuru yöntemlerine başvuru yaparak buradan onay almanız ve daha sonra da kredi kullanmanız gerekiyor. Aynı şeyi Akbank kredi kartı için de söyleyebiliriz. Akbank üzerinden Axess kredi kartı almak istiyorsanız internet üzerinden başvuru yaparak kredi kartınızın onay almanız ile birlikte çalışmıyor olsanız bile kredi kartı kullanabiliyorsunuz.