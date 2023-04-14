Akbank maaşınızın 30 katına kadar ihtiyaç kredisi ödemesi başlattı

Akbank bireysel tüketici kredisi kampanyası adı altında başlatmış olduğu yeni kredi kampanyası ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştireceğini duyurdu. 1 ve 30 Nisan tarihleri arasında Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan Bireysel müşterilerin kendi almış oldukları maaş hesapları üzerinden maaşlarının 30 katına kadar bireysel kredi kullanacağı ve ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Akbank üzerinden bireysel kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara verilecek olan kredilerde limitler ise 150.000 TL'ye kadar olacak ve 150.000 TL'ye kadar kullanılacak olan tüm krediler gelir belgesiz olarak vatandaşların hesaplarına yatırılarak verilmektedir.

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu banka üzerinden başvuru şartlarına uygun olup Kredi ödemelerini hesaplarına yatıracak olan tüm Bireysel müşterilerin nakit kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde banka hesaplarına yatırılır ve Akbank direkt uygulamaları üzerinden de 7 gün 24 saat bu krediler kullandırılmaktadır. 1.69 ve 2.02 faiz oranları arasında bireysel tüketici kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar 150.000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde 12 ay vadeli olarak Kredi ödeme tablosu oluşturarak bireysel kredi başvurusunu gerçekleştirebiliyor.

Akbank direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda nakit kredi kullanacak olan kişilerin 5 dakika içerisinde aynı zamanda cep telefonları üzerinden SMS atarak da Kredi ödemeleri verilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsunuz Akbank SMS kredi servisi numarası olan 44-25 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaramızı da yazarak bu mesajı göndermeniz halinde bireysel kredi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirmiş olacak ve banko üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi almış olacaksınız.