Akbank Maaşın 30 Katına Kadar Kredi Veriyor, Son Dakika Çılgın Kampanya Başladı

Akbank maaşın 30 katına kadar kredi kampanyası başlattı. Akbank üzerinden yapılan açıklamada emekli maaşı ve çalışma maaşı alan kişilerin maaşlarının 30 katına kadar aynı gün içerisinde onaylanacağı duyuruldu. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler yüksek limitler de kredi kullanmak istiyorlarsa Bu bankanın yapmış olduğu maaşın 30 katına kadar kredi kampanyasına başvuru yapabilirler.

Akbank kredi politikalarına uygun olan kişiler 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hemen alabilirler. Banka yapmış olduğu son dakika duyurusu ile birlikte kendi resmi internet sitesi üzerinden de başvuru aşamaları ve şartları hakkında bilgiler yayınladı...

Akbank 30 katı kadar kredi için şartlar nelerdir?

Akbank son zamanlarda özellikle pandemi döneminden beri sürekli güncel kampanyalar yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını gidermek isteyen bir banka olarak gözümüze çarpıyor. Akbank üzerinden yapılan son kampanyada emekli maaşınızı veya çalışma maaşınızı alıyorsanız 30 katına kadar şartsız bir şekilde sizlere Kredi onayı verilecek. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda onay alabilir. Akbank üzerinden kredi alacak kişiler eğer emekli ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak kredi kullanabilecekler. Akbank üzerinden veya herhangi bir banka üzerinden daha önce icralık veya avukatlık olduysanız kara liste müşterisi iseniz maalesef olmayı alamazsınız.

Akbank'tan kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak Kredi kampanyalarına katılabiliyorlar. 30 katına kadar kredi almak isteyen kişiler en yakın Akbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler başvuru yaptıktan sonra kimlik numaraları üzerinden bir değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda hemen sizleri kredi onayı verilecek. 150.000 TL'ye kadar olan Kredi limitlerinde maaşınızın 30 katına kadar kredi kullanabilecek ve yüksek limitli kredi kullanmanız durumunda banka diğer bankadaki borçlarını da kapatmak isteyecektir. Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden veya akbank'ın mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor.