Akbank kredi faiz oranlarını düşürdü 36 ay vadeye kadar düşük faizli kredi verecek

Akbank son dakika olarak yeni kredi faiz oranlarını duyurdu. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olması durumunda düşük faiz oranları ile bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. 1.55 faiz oranları ile verilecek olan ihtiyaç kredisi sadece kendi bankasından maaş alan veya kendi bankası'nda hesabı olan kişilere ödenecektir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 100 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorlarsa 24 ay vadeli olarak Kredi işlemi yapacak, 50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsa da limitlerde 36 ay vade ile kredi kullanabilecektir.

Akbank düşük faizli kredi kampanyası başvuru şartları nedir?

Akbank üzerinden yapılan Kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen müşteriler düşük faiz oranları ile işlem yapmak istiyorlarsa bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Banka üzerinden yapılan açıklama ile birlikte Akbank kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşterilere kredi onayı verecektir. Akbank üzerinden daha önce bir kredi veya kredi kartı kullandıysanız banka sizlere özel kredi kampanyası yaparak daha düşük faiz oranları ile kredi onayı verir. Özellikle internet bankacılığı üzerinden kullanacağınız kredilerde banka masrafsız olarak sizlere kredi seçenekleri verirken ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan müşterilere gelir belgesiz olarak da imkan sağlar. Kredi kullanmak isteyen kişiler daha önceki bankalardan icralık veya avukatlık bir durumları varsa maalesef kredi onayı alamazlar.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler akbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurulması gerekiyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra sizlere Kredi sonucu SMS ile bildirilecektir. 100.000 TL'ye kadar yapacağınız Kredi başvurusunda 24 ay vadeli Kredi kullanırsanız 5267 TL aylık ödemesi olacaktır.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler eğer banka şubelerine gidecek zamanı yoksa SMS ile kredi başvurusu yaparak Kredi sonucunu öğrenebilir. Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı da yazarak bu mesaja 4425 numarasına gönderebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizleri 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu söyleyecektir. Onaylı kredinizi isterseniz Akbank direkt uygulaması üzerinden isterseniz de en yakın banka şubesinden sadece kimliğinizle birlikte kullanabilirsiniz.