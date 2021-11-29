Akbank Kötü Durumda Olan Kişilere 2000 TL Ödeme Yapıyor, Başvuru Yapacak Olan Kişilere 90 Gün Ödemesi İstenmeyecek. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapılacak olan kişilere yeni kampanya duyurusu yaptı. Yapılan Bu kampanyada düşük limitli olarak onay olabilecek ve 2000 TL üzerinde ödeme alabileceksiniz. 2000 TL ve üzerinde ödeme almak isteyen kişiler Akbank üzerinden başvuru yapmaları durumunda ilk taksit ödemesinin 90 gün ertelemeli yapabilecek. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte 2000 TL ve üzerinde ödeme almak isteyen kişilere bazı şartlar uygulayacak.

Bankanın şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen sms ile başvuru yaparak oturduğunuz yerden ne kadar onay aldığınızı görebileceksiniz. Sms ile başvuru yapmak isteyen kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını da yazdıktan sonra 4425 numarasına mesaj ile bunun başvuru mesajını gönderirse 5 dakika içerisinde Akbank tarafından işlem yapılacak ve sizlere sonuç belirlenecektir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız belirtilen şartlara uygun olmanız durumunda hemen onay alabilirsiniz.

Akbank üzerinden sms ile onay almak istiyorsanız banka kredi notu 1350 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan kişileri sms ile onay verilmez. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda Akbank üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanabilir. Kredi notu düşük olan kişiler banka şubelerine giderek kefil verip Kredi başvurusunda bulunabilir.

Akbank kredi kullanacak olan kişiler banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabiliyor. Eğer acil paraya ihtiyacınız varsa Akbank şubelerine giderek hemen başvurunuzu yapabiliri ve kredi kullanabilirsiniz.