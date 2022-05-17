Akbank kimlik kartı olanlara 14.000 TL ödeme verecek! Acil ihtiyaç için ilaç gibi kampanya olacak. Akbank üzerinden 14000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. Akbank ile yapmış olduğu bu kampanyada kimlik kartı olan vatandaşlar, 14000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde kredi puanına bakılarak işlem yapılacak ve TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada, nekadar faiz oranı ödeyeceğinizi göreceksiniz.

Akbank 14000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar şubelere gitmeden işlem yapmak istiyorsa, Akbankın SMS ile kredi imkanından faydalanabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için bankanın 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazıp göndermeniz gerekmektedir. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan vatandaşlar, aynı gün içinde kredilerini kullanabilmek için en yakın banka şubesine gidebilirler.

Sms haricinde kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak da bu şekilde kredi başvurusu yapabilir veya yapmış olduğu kredi başvurusunu sorgulamasını öğrenebilir.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden 14000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Bankanın mobil uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise başvurularını internet bankacılığı üzerinden yapmak istiyorsa bu bankada bir hesabı olması ve hesapları üzerinden, Akbank Direk, şifresi oluşturması gerekmektedir. Akbank, direk şifresi oluşturduktan sonra başvurunuzu mobil uygulama üzerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyorsunuz. İnternet bankacılığı üzerinden yapmış olduğunuz krediler, başvurusunda, başvurunuz onaylandıktan hemen sonra sizlere sonuç veriler ve onaylanan tutar, hesabınıza yatar.