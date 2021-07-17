Akbank Kefilsiz Kredi Vereceğini Duyurdu! 50000 TL’ye Kadar Olan Kredilerde, Kefil Aranmayacak, Son Dakika Yayınlandı. Son Dakika kredi kampanyası yapan Akbank, bu ay boyunca kefilsiz kredi vereceğini duyurdu. Bankanın yaptığı açıklama ile birlikte, ihtiyaç sahibi olan kişilere 50 bin TL kredi verilecek. İşte bankanın yapmış olduğu kredi kampanyası detayları...

Akbank ülkemizde sürekli olarak kredi başvurusu ve kredi kartı başvurusu yapılan bankaların başında gelmektedir. Günlük başvuru sayısı diğer bankalara göre daha fazladır. Eğer kredi başvurusu yapacaksanız sizde Akbank kredilerini seçebilirsiniz. Bu banka başvuru yapan kişilere uygun krediler olması için sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaktadır. Eğer sizde Akbank kredisi alacaksanız kefilsiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kefilsiz krediler genellikle kredi notu yüksek olan kişilere anında verilen kredilerdir.

Akbank Kefilsiz Kredi Nasıl Alınır?

Akbank üzerinden kefilsiz kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer bu bankanın müşterisi ise internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusu yapabilirler. Bu kredilere başvuru yapacaksanız 50.000 TL’ye kadar online kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu için Akbank direkt uygulamasını kullanmanız yeterlidir. Uygulama üzerinden anında kredi başvurusu yaptığınızda sonucu hemen görecek ve onaylanan krediyi hemen hesabınıza atabileceksiniz. Bu krediler cumartesi ve Pazar dahil istediğiniz gün başvuru yapabilir ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Banka Şubelerinden Akbank Kefilsiz Kredi Nasıl Alınır?

Banka şubelerinden de kredi başvurusu yapacak olan kişiler şubeye giderken evraklarını götürmeleri gerekmektedir. Bankaya götürülen evraklar ile birlikte 50.000 TL üzerinde kredi başvurusu yapabilirsiniz. Burada banka eğer kredi notunuz düşük ise kredinizi onaylamayacaktır. Bu durumda kefil de istenmez. Eğer onay alırsanız da kefilsiz olarak kredinizi kullanabilirsiniz. Bankaya giderken kimlik, gelir belgesi götürmeniz yeterlidir. Başvuru sonrasında anında onay alabilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler başvuru sonrasında anında sonuç alabileceklerdir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer başvuru yaptıktan sonra kredi sonucunu öğrenmezse bazı yöntemleri kullanarak hemen sorgulama yapabilmektedirler. Bu sorgulama işlemleri için 444 25 25 müşteri hizmetleri numarası, banka şubeleri ve internet bankacılığı üzerinden başvuru sonucu öğrenme yapabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredilerinde eğer başvuru sonucu hemen size iletilmediyse kredinizi genel müdürlük onayı olduğu için bankalarda uzun bir süre değerlendirme aşaması sürebilir.

Akbank Konut ve Taşıt Kredilerinde Kefil İstiyor mu?

Akbank ihtiyaç kredilerinde olan tüm şartları diğer tüm kredilerde de uygulamaktadır. Yalnız taşıt ve konut kredileri yüksek limitli olduğu için bankalar sizin gelirinizin yetmediği durumlarda kefil isteyebilirler. Kredi notunuz yüksek, kredi sicilinizde sıkıntı yok, gelir durumunuz iyi ise banka size kredileri kefilsiz olarak verecektir. Akbank dahil diğer tüm bankalar kredilerin daha hızlı olması için kefilsiz tercihlerini kullanmaktadırlar. Kefille kredilerde kefil olan kişi evli ise eş rızası gerekli olduğu için kredi durumunun uzamamasından hemen onay verecek müşteriler ile çalışmak istemektedirler.