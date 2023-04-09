Akbank Kefil İstemeden 100.000 TL Ramazan Bayramı Kredisi Verecek

Akbank Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlara bireysel kredilerde uygun faizlerle yine işlem yapacak bir kredi paketi açıkladı. 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerden başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kefil ve gelir belgesi istemeden işlem yapmaktadır. Akbank Ramazan Bayramı kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için bireysel kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirecek ve 100.000 TL kredi ödemesi vermesi durumunda da sizlere 24 ay vadeli gelir belgesiz bireysel kredi kullandırmış olacaktır.

Akbank Kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bankanın yapmış olduğu bu Kredi kampanyasını İstediğiniz zaman Cep telefonunuz üzerinden başvuru yaparak katılabilecek bireysel kredinizi bu şekilde alabileceksiniz. 100.000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlar 24 ay vadeli gelir belgesiz olarak alacakları bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanmak istiyorlarsa banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte ödemeleri gerçekleştirilecek ve başvuru şartlarına uygun olarak hesaplarınızı hemen aynı gün içinde ödemeler yatırılarak yapılandırılacaktır.

Akbank yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında Banka hesabı olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verirken bireysel kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda Akbank direkt uygulaması üzerinden de işlemleri gerçekleştirilecek ve hemen sonuç verilecektir. Akbank direkt uygulamasını kullanabilmeniz için banka müşterisi olup hemen müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarası üzerinden internet şifresi oluşturabilir ve mobil uygulama üzerinden bu Kredi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.