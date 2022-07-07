Akbank kartınız varsa hesabınıza 10.000 TL ile 30.000 TL Arasında ödeme yatacak! Son başvuru tarihi: 15 Temmuz

Akbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada, 15 Temmuz'a kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişilerin banka hesapları olmaları durumunda 10.000 TL ile 30.000 TL arasında gelir belgesiz olarak kredi onay alabilecek. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilerde 3 ay ertelemeli olarak da işlem yapabilecek ve ilk kredi taksit ödemesinde rahat bir nefes alabilecek. Akbank, kendi yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası, kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar için başlattığı bu kredi kampanyasında 90 gün ertelemeli olarak kredileri belirli kredi notuna uygun olan vatandaşlara vermektedir. Kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşların hem düşük faizlerle hem masrafsız hemde gelir belgesiz olarak Akbank üzerinden kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank kredi başvurusu !

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gişe personeli veya bankanın bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlem yapabiliyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere ayrıca banka SMS ile de kredi imkanı sunmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda cep telefonları üzerinden, atacakları ücretli bir mesaj ile birlikte Akbank'tan ne kadar kredi onayı aldığını görebilir. Akbank kredi kampanyasına katılmak için SMS atmak istiyorsanız, kredi TC kimlik yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Akbank ayrıca, kendi banka hesabı olan ve bankamatik kartı kullanan vatandaşların internet bankacılığı şifrelerini almaları durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi imkanına uygun olarak işlem yapmaktadır. Akbank internet bankacılığı uygulaması üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirebilir ve 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.