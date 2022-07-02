Akbank Kartını Kullananlara 60.000 TL, Denizbank Hesabı Olana 55.000 TL Ödeme Verilecek...

Akbank kredi kartı veya bankamatik kartını kullanan kişilere 60.000 TL, Denizbank ise 55.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacı olan kişilere, uygun faizlerle kredi almak için başvuru yapmak isterseniz, kredi almak isteyenlere hemen ödeme verilmektedir. Bu kredilerde, şartlara uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi alacaklardır. Banka 50 bin TL üzerindeki tüm kredi onay verdiğinde, sadece 24 ay vadeli olarak kredi vermektedir.

Akbank kredi başvurusu...

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak oldukça basit. Kredi alacak kişilere, uygun faizlerle kredi veren bu banka Akbank kredi şartlarına uygun olan kişilere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, Akbank SMS ile kredi almak istiyorsa, KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atmanız durumunda bankadan ne kadar kredi onayı aldığınızı göreceksiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden hemen ödeme alabilir, mobil uygulamadan ihtiyaç kredisi onayı alarak hesabınıza ödeme atabilirsiniz.

Denizbank kredi başvurusu...

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için, başvuru yapacak olan kişiler, Denizbank SMS ile başvuru yapmak oldukça basit. KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atarsanız, banka sizlere hemen sonuç verir ve bu mesaj ile kredinizi hemen hesabınıza yatırabileceksiniz. Denizbank üzerinden kredi alacak kişilere, banka 3 dakika içinde sonuç verir. Kredi alacak kişiler, kredi notuna göre faiz oranları üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Nakit kredi ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de verilmektedir.