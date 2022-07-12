Akbank Kartı Olanlara Müjde! Bu Ay Sona Eriyor! Tam Tamına 750 TL Dev İndirim

Cüzdanında Akbank kartı olanlara müjdeli haber geldi. Akbank kartı olan kişilere 750 TL'lik büyük bir indirim uygulanacağı açıklandı. Ancak duyuruya göre indirim bu ayın sonunda bitiyor. Bayram fırsatını kaçırmak istemeyenler için büyük indirimin detayları açıklandı. Tatilsepeti mobil uygulaması kullanılarak Juzdan ile Öde seçeneği ile peşin veya taksitli ilk 7.500 TL'lik alışverişte Akbank indirim yapacak…



Akbank Kampanya ile İlgili Açıklama Yaptı





Akbank merakla beklenen kampanya hakkında bilgi verdi. 13 Haziran - 31 Temmuz tarihleri arasında Tatilsepeti web sitesi veya Juzdan 'a özel mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişler indirimden yararlanabilecek. İlk 7.500 TL ve üzeri peşin veya taksitli harcamalarda indirim uygulanacak.



Akbank Kampanya Koşullarını Duyurdu





13 Haziran - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Tatilsepeti.com web sitesinde veya sadece geçerli olan Tatilsepeti mobil uygulamasında " Juzdan ile Öde" seçeneğini seçerek ilk 7.500 TL ve üzeri peşin veya taksitli harcamalarınızda 750 TL indirim alabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için öncelikle Tatilsepeti web sitesinde veya mobil uygulamasında en az 7.500 TL değerinde sepet oluşturmanız, ödeme sayfasındaki " Juzdan ile Öde" seçeneğini seçerek Juzdan uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir. Juzdan uygulamasında bulunan kredi/banka kartlarından, eklenmesi gereken kredi/banka kartlarından biri, cari hesap veya elektronik çek ile ödeme yapabilirsiniz. Ödeme anında kullanılabilecek kredi, ödemenin tamamlanması için kullanılmalıdır.



Web sitesindeki işlem için " Juzdan ile Öde" seçildikten sonra ödeme sayfasında oluşturulan karekod (QR) Juzdan uygulamasının QR okuyucusu ile taranarak ödeme başarılı bir şekilde işleme koyulmalıdır. Tatilsepeti mobil uygulaması üzerinden yapılan işlemler için ödeme aşamasında " Juzdan ile Öde" seçeneğini seçtikten sonra Juzdan uygulamasına gitmeli, şifre ile giriş yapmalı, Juzdan 'daki ödeme yöntemlerinden birini seçip işlemi başarıyla tamamlamalısınız. Tatilsepeti web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden başlatılan ve münhasıran 3D onayı Juzdan ile yapılan işlemler ve " Juzdan ile Öde" seçilmeden yapılan ödemeler kampanyaya dahil edilmeyecektir. Tatilsepeti 444 44 20'deki telefon merkezi ve acenteler üzerinden yapılması gereken işlemler kampanyaya dahil değildir.



8 Ağustos'ta Yansıtılacak





Kampanya gereksinimleri karşılandıktan sonraki indirim tutarı; 13 Haziran - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan alışverişler Müşterinin Juzdan ile ödeme yaptığı kredi veya banka kartı, 1 Temmuz - 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında 8 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan alışverişleri gösterecektir. Kampanya koşulları dahilinde Juzdan uygulamasında yer alan kredi veya banka kartlarından herhangi biri ile yapılan ödemeler uygundur.



Juzdan Uygulamasına Ek Kart veya Ticari Kart Tanımlanamaz



İndirim kampanyası her tüketiciye sadece bir kez açıktır. Bir tüketici kampanyanın maksimum 750 TL indiriminden sadece bir kez yararlanabilir. Akbank kartları için diğer banka kartları ile yapılan işlemlerden indirim tutarı düşülerek kalan tutar iade edilir. Kampanyada indirim kazanılan işlemin iptali veya değişikliği nedeniyle ödemenin kısmen veya tamamen iadesi durumunda bu tutar, masrafın yapılacağı kredi veya banka kartına borç kaydedilir.



Kampanyaya Dahil Olmayan Özellikler



Kampanya nakit çekme, EFT/havale, fon alım/satım, BES işlemleri, anında/otomatik fatura, vergi ödemeleri, chip para ile yapılan alışverişlerde geçerli değildir. Taksitli satışlarda taksit sayısı ürün kategorisine göre değişiklik göstermektedir. Kurum, ürün gruplamaları için mevzuatın öngördüğü izin verilen maksimum tutarı aşmamak için alışveriş sürecinde taksit adedini uygular. Axess, Tatilsepeti üzerinden yapılan yurt içi rezervasyonlarda 12 aya varan taksit imkanı, yurt dışı rezervasyonlarda ise üç taksit imkanı sunuyor. Yurt içi rezervasyonlarda 13 Temmuz 2022 tarihine kadar 4 taksit 2 ay, 8 taksit için 4 ay erteleme seçeneği bulunmaktadır. Akbank dışındaki bankalardan kredi kartı ile yapılan taksitli işlemlerde Jüzdan uygulamasında en fazla üç ödeme imkanı bulunmaktadır.