Akbank, yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası düzenliyor! Bu kampanya sayesinde ihtiyaç kredisi almak isteyenler, bir gün içinde başvurularını gerçekleştirerek yüksek limitli kredilerden faydalanabilecekler. Akbank Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan bu kampanya ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sunulacak.

Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak kredi imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar, kredi başvurusunu 5 dakika içinde tamamlayarak onaylanan tutar kadar krediyi aynı gün içinde hesaplarına alabilecekler. Bu kampanya için Akbank kredi puanı 1400 ve üzerinde olan müşterilere öncelik tanınıyor. Başvurularını uygun şartlarla gerçekleştirenler ve banka hesabı bulunanlar, internet bankacılığı aracılığıyla aynı gün içinde ödeme alabilecekler.

Akbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, şubeye gitmeden kolayca başvuru yapabilirler. Cep telefonları üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, "kredi" yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numaralarını 44 25 numarasına göndererek başvurularını tamamlayabilirler. Başvurular sonucunda kredi onayı alan müşterilere 5 dakika içinde geri dönüş yapılacak ve sonuç SMS ile bildirilecektir.

Onay alan müşteriler, en yakın Akbank şubesine giderek onaylı mesajı göstererek belgesiz bir şekilde kredilerini kullanabilecekler. Kredi tutarına göre, 36 ay vadeli ödeme tablosu hazırlanacak ve müşterilere en uygun ödeme seçenekleri sunulacaktır.