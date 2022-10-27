Akbank hesap müşterilerine 30.000 TL ödeme yaptı! Bu ödeme sonrasında bir ödeme daha olacak!

Akbank , resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 30000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Akbank 30000 TL'ye kadar kredi onayı alan ve ilk taksitini düzenli ödeyen kişilere 20000 TL ye kadarda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Akbank üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmamış olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanabilecekler. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz duyuruda, özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi hizmeti verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.

Akbank , resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurularını cep telefonları üzerinden SMS atarak yapacak olan tüm vatandaşların banka şubelerine gitmeden, yapacakları işlemlerde nakit kredi işlemleri 5 dakika içerisinde ödenmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde ihtiyaç kredisi almak için şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredilerin hesaplara yatırılarak da kullanmasına olanak sağlanacaktır.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartları uygun olan tüm vatandaşlara uygun kredi faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Akbank üzerinden resmi internet sitesi aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara uygun kredi şartlarına göre, hızlı birşekilde kredi işlemleri yapılmaktadır. 3 ay ertelemeli olarak alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlara banka SMS ile şekilde kredi işlemi sağlıyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasında yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir.