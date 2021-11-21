Akbank Hesap Açtıran Müşterilere 10.000 TL Nakit Ödemesi Yapılacak…

Akbank müşterisi olan herkese 10.000 TL tutarında ödeme yapıyor. 10.000 TL tutarı hemen alabilmeniz için hesap açtırmanız yeterli.

Akbank müşterisi olan kişiler ödeme yapıyor. Ödemeler hızlı bir şeklide alınırken tutar olarak 10 bin TL olarak belirlendi. Acil nakit ihtiyacı duyan kişiler için uygulamaya koyduğu bu kampanya için her müşterisi olan kişiye 36 ay vadeli olarak 10 bin TL ödeme yapıyor. 36 ay vadeye dayanan ödeme tablosunda kişilere düşük oranlı faiz uygulanıyor. Bankanın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için şartları karşılamaları dâhilinde 10 bin TL lik krediyi hesaplarına aktaracak. Akbank’ın sunduğu 10 bin TL lik tutarı hesabınıza aktarmak için banka müşterisi olmanız yeterli olacak.

Hesap açtıracaklar 10.000 TL başvuruyu nasıl yapabilir?

Önceden Akbank üzerinden hesabı olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi imkânında kredi ödemesini uygulama üzerinden yapabilmektedir. Direkt uygulama üzerinden yapılan başvuru sonucu müşterilere hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak bilgi verilir. Düşük faiz oranları ile ve masrafsız olan kredi seçenekleri müşterilere yardımcı olacaktır.

Sms ile başvuru yapabilirsiniz

İnternet bankacılığı kullanmayan kişiler için sms yöntemi ile başvuru imkânı da mevcuttur. Akbank üzerinden sunulan 10 bin TL tutarındaki krediye sms üzerinden başvuru yapılabilir. Yapılacak başvuru sonucunda kredi onayı alındığında banka tarafından ilgili kişiye bilgilendirme yapılır. Sms yöntemi ile başvuru yapmak isteyenler, kredi yazıp boşluk bırakarak ardından TC kimlik numarası yazılması sureti ile mesaj 4425 numaraya gönderilir. İlgili numaraya gönderilen mesaj sonrasında banka tarafından hızlı bir şeklide geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılır.

Kredinin onaylandığı ne kadar tutarda olduğu ve hesabınıza aktarılma yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılır. Akbank üzerinden uygulamaya koyulan krediye müşteriler tarafından 7 gün içinde 24 saat kredi başvurusu yapma imkânı mevcuttur. Sizlerde bu imkândan faydalanmak istiyorsanız geç kalmadan Akbank’ta hesap açtırarak kredi imkânından faydalanabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızı bankanın sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi ile giderebilirsiniz.