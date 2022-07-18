Akbank Hesabınıza Ödeme Yapılacak, 5 Gün İçinde Başvuru Yaparak 40.000 TL Alın ve Bu Parayı 3 Ay Sonra Ödeyin

Akbank üzerinden yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 40000 TL kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Bankalar üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak kredi kullandırılacaktır.

Acil para isteğinizin olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, Akbank üzerinden 40000 TL kredi kullanmak isteyen kişiler için resmi internet sitesi üzerinden kredi kampanyası hakkında detaylı bilgiler açıklandı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

AKBANK KREDİ BAŞVURU

Akbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka müşterisi olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasını seçebilir veya müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarasını arayarak işlem yapabilir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilir. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden de internet bankacılığına giriş yapabilir ve burada almış olduğunuz kredileri, hesabınıza internet üzerinden hemen yatırabilirsiniz.

SMS KREDİ

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda acil kredi imkanından faydalanmak için hemen cep telefonları üzerinden mesaj atabiliyor. 44 25 numarasına kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarsınız, banka üzerinden kredi başvurusu yapmış olacaksınız. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında kredi puanı 1200 m üzerinde olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan emekli olan ve devlet memuru olan bireysel müşteriler kredi değerlendirmesine alınacaktır.