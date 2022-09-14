Akbank hesabınız varsa dikkat! Bu banka açıklama yaptı ve 2 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor.

Akbank hesabı olan vatandaşlar, iki gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorlarsa başvurularını yapmak için banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden gelir belgesiz kredi kullanabilirler.

Akbank hesabı olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için şubelere gitmeden, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış oldukları kredi başvurularında iki gün içerisinde başvuru yapmaları halinde en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceği haberi geldi.

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda banka şubelerine gitmeden, başvurularını yapmaları durumunda kredi onayı alabileceği haberi verildi.

Akbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalara hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden yapacağınız işlemlerde özellikli cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da kredi imkanı sizlere sunulmaktadır.

Kredi yazıp boşluk bıraktıktan sonra kendi kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına gönderebilir veya 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve sorgulamayı, buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların banka hesabı var ise banka şubelerine gitmeden, Akbank Direkt uygulamaları üzerinden 7 24 kredi başvurularını tamamlayabilir ve kendi banka hesaplarına bu paralar yaptırabilmektedirler. Akbank Direkt uygulamaları üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarına göre, hızlı bir şekilde kredi alabileceğini de söylemek isteriz. Emekli olan vatandaşların sigortalı olarak çalışanların ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel tüketici kredisi olarak Akbank üzerinden alabilecekleri bu kredi kampanyaları iki gün içerisinde sona erecek ve başvuru yapmanız isteniyor.